Beylikdüzü’nde gece yarısı panik! Tır parkında yangın: 4 tır kullanılamaz hale geldi





Yangın mahalline yakın olduğunu belirten Mustafa Altun, "Aracın içinde oturuyordum. Yangın mahalline 2 araç yakınım. Alev gibi bir şey gördük, hissettik. Şey olarak ışık olarak. İndiğimizde yangın çıkmıştı. Ama neden çıktı, nasıl çıktı bilmiyorum" dedi.



"SADECE 3 ARACI KURTARABİLDİM"

3 tane aracı kurtardığını belirten Altun, "Sadece 3 tane aracı kurtarabildim. Birini bıraktım diğerine koştum. Bir aracı daha kurtarabilseydim, 2 tane daha kurtarma şansım vardı. Ama beceremedik o kadarını. Anahtarını bulamadık. Benim araca da bir kısım sıçradı ama ben kurtardım. Çok şükür. Şu anda 3 tane tamamen yanan var 2 tane de kısmen yanan var. 2 tane de birisi kısmen 3 tanesi de aleve maruz kalmadan kurtardık" diye ifade etti.