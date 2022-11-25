'Muhteşem cuma' izdihamı: Mağazalar müşteri akınına uğradı! Kepenkler açılınca koştular...

Başta CHP ve İYİ Parti'nin körüklediği 'millet aç' algısı bugün bir kez daha patladı.
AVM'LERDE MUHTEŞEM CUMA İZDİHAMI YAŞANDI
İstanbul'da bir çok alışveriş merkezinde "Muhteşem Cuma" indirimleri nedeniyle adeta izdiham yaşandı.
İstanbul'daki birçok AVM'nin önünde sabah erken saatlerden itibaren kalabalık oluştu. AVM kapılarının saat 10.00'da açılması ile birlikte indirimli oldukları belirtilen ürünlerin satıldığı mağazalara koşarak giden vatandaşlar askı ve reyonlardaki ürünleri adeta kapıştı.
Beğendikleri ürünleri stantlarda bulabilmek için kalabalık ve zamanla yarışanlar, metreler boyunca uzanan kasa kuyruğuna da aldırış etmedi.
"SANKİ BEDAVA VERİLİYOR İÇERİYE GİREMEDİM"
İndirimden habersiz geldiğini belirten bir kadın, "İndirim var da öyle çok da büyük bir indirim göremedim. Sanki bedava veriliyor. Şaşırdım, içeriye giremedim. Haberim de yoktu bu indirimlerden, şaşırdım" dedi.