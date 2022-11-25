'Muhteşem cuma' izdihamı: Mağazalar müşteri akınına uğradı! Kepenkler açılınca koştular...

Beğendikleri ürünleri stantlarda bulabilmek için kalabalık ve zamanla yarışanlar, metreler boyunca uzanan kasa kuyruğuna da aldırış etmedi.

"SANKİ BEDAVA VERİLİYOR İÇERİYE GİREMEDİM"

İndirimden habersiz geldiğini belirten bir kadın, "İndirim var da öyle çok da büyük bir indirim göremedim. Sanki bedava veriliyor. Şaşırdım, içeriye giremedim. Haberim de yoktu bu indirimlerden, şaşırdım" dedi.