Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 25.11.2022 13:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.11.2022 13:24
    ABONE OL

    'Muhteşem cuma' izdihamı: Mağazalar müşteri akınına uğradı! Kepenkler açılınca koştular...

    Muhalefetin 'millet aç' algısı bir kez daha patladı. İstanbul'da bir çok alışveriş merkezinde "Muhteşem Cuma" indirimleri nedeniyle adeta izdiham yaşandı. Vatandaşlar AVM'lerin kapılarının saat 10.00'da açmasıyla birlikte ürünlerin satıldığı mağazalara akın etti. İşte o anlar...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Muhalefetin algısını bozan izdiham

    Başta CHP ve İYİ Parti'nin körüklediği 'millet aç' algısı bugün bir kez daha patladı.

    AVM'LERDE MUHTEŞEM CUMA İZDİHAMI YAŞANDI
    İstanbul'da bir çok alışveriş merkezinde "Muhteşem Cuma" indirimleri nedeniyle adeta izdiham yaşandı.

    'Muhteşem cuma' izdihamı

    İstanbul'daki birçok AVM'nin önünde sabah erken saatlerden itibaren kalabalık oluştu. AVM kapılarının saat 10.00'da açılması ile birlikte indirimli oldukları belirtilen ürünlerin satıldığı mağazalara koşarak giden vatandaşlar askı ve reyonlardaki ürünleri adeta kapıştı.

    Beğendikleri ürünleri stantlarda bulabilmek için kalabalık ve zamanla yarışanlar, metreler boyunca uzanan kasa kuyruğuna da aldırış etmedi.

    "SANKİ BEDAVA VERİLİYOR İÇERİYE GİREMEDİM"
    İndirimden habersiz geldiğini belirten bir kadın, "İndirim var da öyle çok da büyük bir indirim göremedim. Sanki bedava veriliyor. Şaşırdım, içeriye giremedim. Haberim de yoktu bu indirimlerden, şaşırdım" dedi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    HangiKredi
    Haberler Yaşam 'Muhteşem cuma' izdihamı: Mağazalar müşteri akınına uğradı! Kepenkler açılınca koştular...
        SON DAKİKA