Batman'da cami inşaatında iskele çöktü: Ölü ve yaralılar var

Batman'da Gültepe Mahallesi Esentepe mevkisinde yapımı süren Necat Nasıroğlu Külliyesi'nin içinde yer alan cami inşaatının iskelesi çöktü.
2'Sİ AĞIR 20 İŞÇİ YARALANDI
Olay yerine çok sayıda polis ekibinin yanı sıra sağlık, itfaiye ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri sevk edildi.
İskelenin çökmesiyle 2'si ağır 20 işçi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralı işçilerden 1'i hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İskelede mahsur kalan 2 işçi de Batman Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ekiplerin, çöken iskeledeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İhsan Kaplan, İl Sağlık Müdürü Semih Canpolat ve AK Parti İl Başkanı Abdullah Akif Gür de olay yerinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.
OLAYLA İLGİLİ ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 14.52 sıralarında yapımı devam eden cami inşaatında iskele sökülmesi sırasında mevcut iskelede çökme meydana geldiği bildirildi.