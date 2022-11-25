Batman'da cami inşaatında iskele çöktü: Ölü ve yaralılar var

Olayın ihbar alınmasının ardından çok sayıda AFAD, 112, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildiği kaydedilen açıklamada, "İskele altında mahsur kalan 20 vatandaşımız çok ivedi kurtarılarak hastanelere sevk edilmiştir. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri vefat etmiştir. Vuku bulan olay ile alakalı adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN