Düzce depremi İstanbul'u tetikler mi? Uzman isimden flaş deprem uyarısı: Dünden daha yakın...

Özellikle Avrupa yakasındaki zemin özellikleriyle ilgili bir durum bu. Zeminin yumuşak olduğu yerlerde; Düzce bunlardan biridir, buralarda depremin şiddeti çok daha yüksek hissediliyor. Zeminin kayalık olduğu yerlerde az hissedersiniz. Bu bölgelerde çok ciddi hissedilmesini bekliyoruz. Bu bölgede en az 30 bin binanın ciddi etkileneceği, 100 bin civarında vatandaşın da ciddi etkileneceği gözüküyor. Depremin kendisi felaket değil, içinde bulunduğunuz ortamın sağlam olması ya da olmaması asıl felaket" değerlendirmesinde bulundu.

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