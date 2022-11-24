Düzce depremi İstanbul'u tetikler mi? Uzman isimden flaş deprem uyarısı: Dünden daha yakın...

Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Samet Arslan, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin İstanbul depremini tetikleyip tetiklemeyeceği konusunda yorum yapmanın erken olduğunu belirtti. Prof. Dr. Arslan, "İstanbul depremi öyle ya da böyle olacak. İstatistik ve bilimsel olarak bakarsak İstanbul depremi için zaman doldu. Gözümüzü yummanın anlamı yok, gerçekle yüzleşmek lazım. İstanbul depremi dünden daha yakın" dedi.
Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Samet Arslan, Düzce Gölyaka'daki 5.9'luk depremin sıra dışı olmadığını, beklenen bir deprem olduğunu söyledi. Prof. Dr. Arslan, "Zamanlaması açısından bile neredeyse tahmini güç olmayan bir deprem. Arada kırılmamış bir bölge vardı, kırılması bekleniyordu ve kırıldı. Türkiye'nde 2 büyük fay hattından Kuzey Anadolu Fayı; yüzyıllardan beri Türkiye'de büyük depremlerin olduğu fay hattı.
Bu hatların birbirlerine göre hareket hızları var. Kuzey Anadolu Fay Hattında ortada bulunan bölge İç Anadolu Bölgesi, batıya doğru her yıl hareket diyor. Bu hareket sırasında zaman zaman sıkışmalar meydana geliyor ve bir anda kırılmaya yol açıyor. Fayın her iki tarafında hareket meydana geliyor, sıkışıyor, dayanılmayacak noktaya geldiğinde bir anda kırılıyor, işte bu an deprem anı" dedi.