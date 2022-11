Düzce depremi İstanbul'u tetikler mi? Uzman isimden flaş deprem uyarısı: Dünden daha yakın...

Bu hatların birbirlerine göre hareket hızları var. Kuzey Anadolu Fay Hattında ortada bulunan bölge İç Anadolu Bölgesi, batıya doğru her yıl hareket diyor. Bu hareket sırasında zaman zaman sıkışmalar meydana geliyor ve bir anda kırılmaya yol açıyor. Fayın her iki tarafında hareket meydana geliyor, sıkışıyor, dayanılmayacak noktaya geldiğinde bir anda kırılıyor, işte bu an deprem anı" dedi.