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    • Yaşam
    • 25.11.2022 02:36
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    • 25.11.2022 02:36
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    Lastik bot ile Yunanistan’a yasa dışı yollardan geçmek isteyen 16 düzensiz göçmen yakalandı

    Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot ile Yunanistan’a yasa dışı yollardan geçmek isteyen 16 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler Alibey Adası’ndan karaya çıkartılarak insani yardım yapıldı.

    İHA
    16 düzensiz göçmen yakalandı

    Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot ile Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmek isteyen 16 düzensiz göçmen yakalandı.
    Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4305) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 16 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler Alibey Adası'ndan karaya çıkartılarak insani yardım yapıldı.

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    Haberler Yaşam Lastik bot ile Yunanistan’a yasa dışı yollardan geçmek isteyen 16 düzensiz göçmen yakalandı
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