İlber Ortaylı koronavirüse yakalandı

Ünlü tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın dün yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.





KATILACAĞI FUAR ERTELENDİ

Ortaylı, 30 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'da fuar alanı söyleşi salonunda Osmaniye'de okurlarıyla konferans etkinliğinde bir araya gelecek.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, "Hocamız İlber Ortaylı'ya çok geçmiş olsun. Kendisi onur konuğumuz olarak gelecekti ancak rahatsızlığı nedeniyle programını 1 hafta ertelemek zorunda kaldık. Saygıdeğer hocamıza Allah'tan sağlık, sıhhat diliyorum" dedi.

Fuarın 17.00 olarak planlanan açılış töreni ise Osmaniye protokolü ve öğrencilerin katılımları ile Cuma günü saat 15.00 olarak planlanarak değiştirildiği açıklandı.