Düzce’deki 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı





GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Depremin ardından canlı yayın bağlantısına katılan DHA Düzce muhabiri Tezcan Solmaz, yaşadıklarını anlatırken zor anlar yaşadı.





"İKİ ÇOCUĞUMU DIŞARI ZOR ÇIKARDIM"

Gözyaşlarına hakim olamayan Solmaz, "Telefonlar çok yoğun herkes birbirini aramaya çalışıyor. Evlerde eşyalar yıkıldı. Ben bile iki tane çocuğum var onları dışarı zor çıkardım. Herkes dışarıda. Herkes ağlıyor. Çok korktuk, çok korkuyorlar şuan. Yıkıntı var mı diye ekipler şehirde geziyor. Elektrikler yok şehirde." sözleriyle depremin şiddetini gözler önüne serdi.