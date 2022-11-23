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    • Yaşam
    • 23.11.2022 07:25
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    • 23.11.2022 07:40
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    Düzce’deki 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı

    Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve Ankara başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından canlı yayına bağlanan DHA Düzce muhabiri Tezcan Solmaz, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

    Depremin ardından gözyaşlarını tutamadı

    Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve diğer illerde de hissedildi.



    GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
    Depremin ardından canlı yayın bağlantısına katılan DHA Düzce muhabiri Tezcan Solmaz, yaşadıklarını anlatırken zor anlar yaşadı.



    "İKİ ÇOCUĞUMU DIŞARI ZOR ÇIKARDIM"
    Gözyaşlarına hakim olamayan Solmaz, "Telefonlar çok yoğun herkes birbirini aramaya çalışıyor. Evlerde eşyalar yıkıldı. Ben bile iki tane çocuğum var onları dışarı zor çıkardım. Herkes dışarıda. Herkes ağlıyor. Çok korktuk, çok korkuyorlar şuan. Yıkıntı var mı diye ekipler şehirde geziyor. Elektrikler yok şehirde." sözleriyle depremin şiddetini gözler önüne serdi.

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    Haberler Yaşam Düzce’deki 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı
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