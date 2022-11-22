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    • Yaşam
    • 23.11.2022 05:57
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    • 23.11.2022 05:57
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    Son dakika: Şişli'de feci kaza!

    Son dakika haberleri...  Şişli'de bariyerlere çarpıp savrulan ve ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazada hurdaya dönen araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

    Şişli’de feci kaza!

    Alınan bilgiye göre D-100 kara yolu Mecidiyeköy mevkisinde Berrin D. idaresindeki 34 TY 7904 plakalı otomobil bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak yolda ters döndü.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

    Polis ekipleri yeni bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi alarak trafiğin tek şeritten kontrollü devam etmesini sağladı.

    Çarpmanın etkisiyle otomobilden fırlayarak ağır yaralanan Berrin D. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Sürücü, sağlık ekiplerine araçta üç kişi olduklarını söylemesi üzerine, polis ve itfaiye ekipleri çevrede inceleme yaptı. İncelemede olay yerinde başka bir yaralıya ulaşılmadı.

    Kazada hurdaya dönen araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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    Haberler Yaşam Son dakika: Şişli'de feci kaza!
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