Saplantılı savcı meslektaşına kabusu yaşattı: Karımdan boşanmadan senle de olurum

Ben de 'ne diyorsun ya ne oynaması ne konuşması yalvarırım git" dedim. O da bana 'inanmıyorum sana' dedi. 'Vallahi oynamadım, dediklerini bile anlamıyorum' dedim. 'Hayır, evli olmasam benimle olurdun biliyorum' dedi. Ben tekrar 'hayır olmazdım' dedim. Bunun üzerine yanımızdaki kitaplıkta bulunan Kuran'ı aldı ve 'Kuran'a el basarak söyleyeceksin' dedi. Bana 'Ben evli olmasam da benimle olmayacağına yemin et' dedi. Ben de heceleyerek söylediklerini tekrar ettim, Kuran'a el basarak defalarca bu şekilde yemin ettirdi.

"HAKKINI HELAL ET"

Daha sonra kolumu bıraktı, 'ben, zaten karımı seviyorum' dedi. Ben 'git lütfen kimseye anlatmayacağım' dedim. Odadan çıkarak antreye yöneldi ve kapının iç kısmında kapı önünde bulunan ayakkabısını ucundan giydi ve bana dönerek 'hakkını helal et' dedi. Ben de 'helal olsun' dedim ve kapıyı kapatıp gitti" dedi.

KOMŞUSU TEŞHİS ETTİ

Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet Savcısı Ş.A. ile aynı apartmanda ikamet eden M.D., "Sabah saat 07.00 sıralarında işe giderken A.K. ile apartman giriş kapısının önünde karşılaştık. 'Hayırdır sen kimsin, burada ne arıyorsun' diye sordum. Bana 'Polis memuruyum, Savcıya dosya getirdim, dairesi neresi' diye sordu" beyanında bulunarak A.K.'yi teşhis etti.