Saplantılı savcı meslektaşına kabusu yaşattı: Karımdan boşanmadan senle de olurum

Antalya Manavgat'ta görev yapan Cumhuriyet Savcısı A.K., Beyşehir'de görev yapan Cumhuriyet savcısı Ş.A.'ya aşık oldu. A.K. sahte sosyal medya hesapları açarak Ş.A.'ya mesajlar gönderdi. Ancak Ş.A. bu mesajları spam kutusuna düştüğü için görmedi. Sabah saatlerinde eşinin üstüne olan arabayı alarak Antalya'dan Beyşehir'e hareket eden A.K., Ş.A.'nın yaşadığı ikamete geldi.
KAPIYI SAPIĞA AÇTI
Burada Ş.A. ile aynı apartmanda yaşayan M.D. ile karşılaşan A.K. kendini polis olarak tanıttı ve savcıya bir belge imzalatmak için geldiğini belirterek hangi dairede oturduğunu sordu. Savcının oturduğu daireyi öğrenen A.K. zile bastı. Evinin önünde doğal gaz sebebi ile yol yapımı çalışması olduğu için komşularının aracını çekmesi için zile bastığını düşünen savcı Ş.A. kapıyı açar açmaz A.K. içeri girdi ve kapıyı kapattı.
"SENİ İSTİYORUM"
Neye uğradığını şaşıran Ş.A.'nın kolundan tutarak "Seni istiyorum, sen çok güzelsin" dedi. Ş.A. "Ben seni görmedim bile ne istiyorsun" diye karşılık verdi. Evinden çıkmasını istemesi üzerine A.K., "Hayır konuşacağız, seni istiyorum. Sonuçta ben de Manavgat'ta savcıyım. Sana çok ulaşmaya çalıştım. Hafta sonları Konya'ya gidiyorsun biliyorum. O yüzden hafta sonu gelmedim" dedi.
"YALVARIRIM GİT"
Cumhuriyet Savcısı Ş.A.'nın kolundan tutarak oturma odasına sürükleyen A.K., "Neden başını örttün, sen çok güzelsin" dedi ve Ş.A.'nın üzerine doğru geldi. Bunun üzerine Ş.A., A.K.'yi göğsünden iterek kendinden uzaklaştırmaya çalıştı. Ş.A.'nın "Beni bırak istemiyorum" diye bağırmasına karşılık A.K., "Nasıl yani beni istemiyor musun, benimle oynadın mı? O zaman benimle neden konuştun?" dedi. Ş.A.'da, "Ne diyorsun ya ne oynaması, ne konuşması yalvarırım git" diyerek karşılık verdi.