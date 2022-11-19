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    Kahraman itfaiyeci Yiğit Özer 1.5 aylık Zümra Nehir'i alevlerin arasından kurtardı

    1.5 aylık Zümra Nehir, çıkan yangın sonucu dumanların arasında kaldı. İtfaiye personeli Yiğit Özer ise hemen alevlerin içine daldı. Minik bebeği kurtardı.

    Kahraman itfaiyeci

    İzmir Buca'da geçen hafta bir apartmanda yangın çıktı. Alevler, alt katları sarınca 4'üncü katta yaşayan Havva Araz ve 1.5 aylık bebeği Zümra Nehir, dumanlar arasında mahsur kaldı. İtfaiye personellerinden Yiğit Özer, Zümra Nehir'i evden alarak, dışarı çıkardı. Özer ve Zümra Nehir bebek, bir hafta sonra yeniden bir araya geldi. Araz ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Özer, bu kez Nehir bebeği sevmek için kucağına aldı.



    İLK KEZ BİR BEBEĞİ KURTARDIM
    Kahraman itfaiyeci Yiğit Özer, "112 Çağrı Merkezi'nin yangın ihbarı üzerine olay yerine geldik. Kısa sürede oraya ulaştık ve mahalle sakinleri tarafından kısmen söndürülen yangını kontrol altına aldık. Duman tahliyesinin ardından anne ve bebeğini hızla çıkarıp olay yerindeki sağlık görevlilerine teslim ettim. Sağlık görevlileri, anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyleyince çok sevindim. İlk kez bir bebeği kurtardım" dedi.

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    Haberler Yaşam Kahraman itfaiyeci Yiğit Özer 1.5 aylık Zümra Nehir'i alevlerin arasından kurtardı
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