Kahraman itfaiyeci Yiğit Özer 1.5 aylık Zümra Nehir'i alevlerin arasından kurtardı

İzmir Buca'da geçen hafta bir apartmanda yangın çıktı. Alevler, alt katları sarınca 4'üncü katta yaşayan Havva Araz ve 1.5 aylık bebeği Zümra Nehir, dumanlar arasında mahsur kaldı. İtfaiye personellerinden Yiğit Özer, Zümra Nehir'i evden alarak, dışarı çıkardı. Özer ve Zümra Nehir bebek, bir hafta sonra yeniden bir araya geldi. Araz ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Özer, bu kez Nehir bebeği sevmek için kucağına aldı.