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    • Yaşam
    • 19.11.2022 00:20
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    • 19.11.2022 00:30
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    İstanbul Boğazı 147 metrelik geminin arızası nedeniyle geçici olarak gemi trafiğine kapatıldı

    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı 147 metrelik geminin arızası nedeniyle geçici olarak gemi trafiğine kapatıldı.

    İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

    İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, Kandilli önlerinde arızalanan konteyner gemisi dolayısıyla askıya alındı.

    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ambarlı'dan Novorossiysk'e seyir halindeyken Kandilli önlerinde makine arızası yapan 147 metre boyundaki "Kappa" isimli konteyner gemisi için Kurtarma-5 ve Kurtarma-7 römorkörleri ile KEGM-5 hızlı tahlisiye botu ve kılavuz kaptan ivedilikle olay mahalline yönlendirildi.

    İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği geçici olarak askıya alındı.

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    Haberler Yaşam İstanbul Boğazı 147 metrelik geminin arızası nedeniyle geçici olarak gemi trafiğine kapatıldı
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