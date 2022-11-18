Aydın'da kan donduran son: Tartıştığı kız arkadaşı tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti! Genç kız hüngür hüngür ağladı

Bu sırada Yaşar'ın annesi kızını arayarak konuşmaya başladı. Annesi ile Rusça konuşan kız, telefon görüşmesi bittikten sonra telefonu kapattı. Erkek arkadaşı Oğuzhan Çavuş, "Benim yanımda neden Rusça konuşuyorsun ne konuştunuz annenle" diyerek kızın üstüne bıçakla geldiği ileri sürüldü. Bu sırada eline bir ekmek bıçağı alan Gül Üliana Yaşar, 22 yaşındaki erkek arkadaşını kalbinden bıçakladığı öne sürüldü.