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    • Yaşam
    • 19.11.2022 08:49
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    • 19.11.2022 08:50
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    Altın gibi operasyon! 'Sahteci'ler yakalandı

    İstanbul'da sahte altıncılara operasyon düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından kuyumculara sahte veya gramajıyla oynanmış altın satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan operasyonda 3 kişi yakalandı.

    Altın gibi operasyon!

    İstanbul'da kuyumculara sahte veya gramajıyla oynanmış altın satan 3 şüpheli JASAT'ın operasyonuyla gözaltına alındı.

    İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından kuyumculara sahte veya gramajıyla oynanmış altın satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

    Şüphelilerin kullandığı aracı belirleyen ekipler, A.Ş. üzerine kayıtlı aracın Silivri'de bulunduğunu tespit etti.

    FOTOĞRAFLARI KUYUMCULARA DAĞITILDI
    JASAT ekipleri, şüphelilerin fotoğraflarını bölgedeki kuyumculara dağıttı.

    Zanlıların bir kuyumcuya geldikleri yönündeki ihbar üzerine düzenlenen operasyonda A.Ş. ile yanında bulunan 2 kadın şüpheli gözaltına alındı.

    SAHTE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ
    Yapılan üst aramasında şüphelilerin üzerinde 20 sahte ya da gramajı düşürülmüş altın kolye, 5 sahte çeyrek altın ile 32 bin lira geçirildi.

    A.Ş'nin aynı suçtan sabıka kaydının olduğu belirlendi.

    Şüpheliler Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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    Haberler Yaşam Altın gibi operasyon! 'Sahteci'ler yakalandı
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