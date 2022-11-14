Yusuf Meydan ve Ecrin Meydan'ın ölümünde yürek burkan detay! Yemek yemek için yer ararken...

O anları anlatan İbrahim Ünal, "Cenaze Adana'da olacak. Zaten uçakla gideceğiz. İstanbul'a kardeşinin nişanı için gelmişlerdi. 3 günlüğüne. Bu terör laneti yüzünden hayatını kaybetti. Vatanımız milletimiz sağ olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Herkesin başı sağ olsun. Adana'ya gideceklerdi. Son günleriydi. Adana'ya dönüş yapacağı saatlerde tesadüfen Ecrin acıkıyor. Yemek yemek için yer arıyorlar. Biletlerini almışlardı" diye konuştu.

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