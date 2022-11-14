Hain saldırının izleri siliniyor: İstiklal Caddesi'nde hayat normale döndü

"VATANI ONLARA MI BIRAKACAĞIZ"

Bankada işi olduğu için İstiklal Caddesi'ne gelen Sadık Çap, "Yakında oturuyorum, daha önce burada da çalıştım. Başka zaman olsa yine gelirim, benim için sıkıntı yok. Ben korkmam. Niye korkayım ki? Allah yapanları kahretsin. Ölenlerin yakınlarının başı sağ olsun. Bunların sıkıntısı bitmiyor. Böyle şeyler bizi engelleyemez. Vatanı onlara mı bırakacağız. Bu vatan bizim. Biz korksak, o korksa kim gelecek?" dedi.