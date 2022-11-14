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    • Yaşam
    • 14.11.2022 16:07
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    • 14.11.2022 16:20
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    Dilek Ertek'in gıyabi cenaze namazı kılındı! Gemiden düştü 20 gündür en ufak bir ize bile rastlanmadı! Sır kayıpta son durum

    Dünyaca ünlü bir mücevher markasının Türkiye distribütörlüğünü yapan iş kadını Dilek Ertek, 20 gün önce tatil amacıyla gittiği Tahiti'de gemiden düşerek kaybolmuştu. Dilek Ertek'in bulunamaması nedeniyle Teşvikiye Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaza katılan yakınları Ertek'in ardından gözyaşı döktü.

    Sır kayıpta son durum! Çiçeklerle uğurlandı

    Türkiye'de dünyaca ünlü mücevher markasının distribütörü olan iş insanı Dilek Ertek, tatil amacıyla gittiği Haiti'de gemiden düştü. Ertek'in 20 gündür bulunamaması üzerine Teşvikiye Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.



    İn insanı Dilek Ertek (69) bir süre önce Norwegian Spirit adlı gemi ile tatile çıktı. 25 Ekim'de gemi Tahiti'ye geldi. Dilek Ertek Tahiti'de Pasifik Okyanusu'na düştü. Arama çalışmaları başlatıldı. Ertek'in oğlu Gökçe Atuk da Tahiti'ye giderek arama çalışmalarına katıldı, yetkililer ile görüştü. Arama çalışmalarından sonuç alınamayınca bugün Teşvikiye Camii'nde öğle vakti gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına iş dünyasından çok sayıda isim ve Dilek Ertek'in yakınları katıldı. Taziyeleri Gökçe Atuk ve eşi kabul etti. Musalla taşına çiçekler ile süslenmiş Dilek Ertek'in fotoğrafı konuldu.

    "DİLEK HER ZAMAN SEYAHATE ÇIKARDI, GEZMEYİ SEVERDİ"
    Ertek'in arkadaşı Buket Taşdelen, "Çok iyi huylu candan bir arkadaştı. Şu anda öyle arkadaşlar bulmak çok zor. Ben ne olduğunu bilmiyorum sadece yazılanları okudum oğluna da bir şey sormadım. Henüz hiçbir şey sonuçlanmadı. Çok fazla spekülasyon yapıldı" dedi.

        Hayrettin Taşdelen ise "Çok üzgünüz, Dilek bizim 30-35 senelik arkadaşımızdı. Böyle olması çok zor. Konularla ilgili bir bilgimiz yok. Dünyanın en büyük mücevher markasını Türkiye'de temsil etmek her baba yiğidin harcı değil. Dilek her zaman seyahate çıkardı, gezmeyi seven bir insandı" dedi.

        "HARİKA BİR KARDEŞİMİ KAYBETTİM"
        Dilek Ertek'i liseden arkadaşı Ender Mermerci de "55 sene, dile kolay bir arkadaşlığım vardı. Harika bir insandı. Çok güzel anılarımız vardı, bana kardeşten de yakındı. Kara gün dostuydu. Harika bir kardeşimi kaybettim" dedi.

        Dilek Sabancı da, "Ölene kadar hep ona dua edeceğim onu anacağım. O da benimle birlikte yaşayacak andıkça. Babamın ve annemin yakın arkadaşıydı. Hep adaşım derdi bana keşke böyle olmasaydı" diye konuştu.

            SIR KAYIPTA BÜYÜK ŞÜPHE
            Dünyaca ünlü lüks mücevher markasının bir süre Türkiye distribütörlüğünü yapan, cemiyet hayatının tanınan isimlerinden 71 yaşındaki Dilek Ertek, tatil amacıyla gittiği Tahiti'de 25 Ekim gecesi Norwegian Spirit adlı cruies gemisinden düşerek kaybolmuştu. O günden bu yana izine rastlanamayan Ertek'in cinayete kurban gitmiş olma olasılığı araştırılıyor.

            Olayın üzerinden haftalar geçmesine rağmen sır perdesi henüz aydınlanamadı. Kafalarda hâlâ bazı soru işaretleri bulunuyor. Ailesi mücevherlerin kayıp olduğu iddialarını yalanladı ancak, oğlu Gökçe Atuk'a teslim edilen kişisel eşyaları arasında tek bir takı bile olmadığı söyleniyor. Dilek Hanım'ın pasaportu, kredi kartları, hatta nakit parası bu eşyalar arasında. Fakat mücevher, saat, kolye, küpeye dair her hangi bir eşyası ortaya çıkmadı. Bu da "Mücevherleri çok seven ve takısız bir yere gitmeyen biri, nasıl olur da Bora Bora'da doğum günü kutlamasına böyle sade gider" sorusunu gündeme getiriyor.

            ÜLKESİNE DÖNDÜ KAYIPLARA KARIŞTI
            Yine Dilek Ertek'in gemiye bindiği gün kendisini deniz tuttuğu ve midesi rahatsız olduğu için odasına çekildiği, bu yüzden de gemideki kamera kayıtlarında pek fazla görünmediği iddiası, detaylı araştırmaya ışık tutmuyor. Ertek'in İsviçreli sevgilisi 74 yaşındaki mimar Artur Fuchberger'in kayıp ihbarını 20 saat sonra yapması da gizemini koruyor. Gemi yönetiminin Artur Fuchsberger'i gözlem altında tutarken, sahil güvenliğe 4 saat sonra bilgi vermesi de cevap arayan sorulardan biri.

                Bir başka şaşırtıcı iddia ise olay sonrası ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan ve ülkesi İsviçre'ye dönen 74 yaşındaki sevgili Artur Fuchsberger'e o günden beri ulaşılamaması, 4 kızı olan ve ilk eşi vefat eden Fuchsberger'in o günden beri ortadan kaybolması yeniden okları üzerine çeviriyor.

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                Haberler Yaşam Dilek Ertek'in gıyabi cenaze namazı kılındı! Gemiden düştü 20 gündür en ufak bir ize bile rastlanmadı! Sır kayıpta son durum
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