Dilek Ertek'in gıyabi cenaze namazı kılındı! Gemiden düştü 20 gündür en ufak bir ize bile rastlanmadı! Sır kayıpta son durum

Olayın üzerinden haftalar geçmesine rağmen sır perdesi henüz aydınlanamadı. Kafalarda hâlâ bazı soru işaretleri bulunuyor. Ailesi mücevherlerin kayıp olduğu iddialarını yalanladı ancak, oğlu Gökçe Atuk'a teslim edilen kişisel eşyaları arasında tek bir takı bile olmadığı söyleniyor. Dilek Hanım'ın pasaportu, kredi kartları, hatta nakit parası bu eşyalar arasında. Fakat mücevher, saat, kolye, küpeye dair her hangi bir eşyası ortaya çıkmadı. Bu da "Mücevherleri çok seven ve takısız bir yere gitmeyen biri, nasıl olur da Bora Bora'da doğum günü kutlamasına böyle sade gider" sorusunu gündeme getiriyor.