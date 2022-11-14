İsyan ettiren kazada itiraz kabul edildi: Sürücüye tutuklama kararı

Avukat Osman Yeşil, "Müvekkilim halen yoğun bakımda. Tutuklama kararı ailenin biraz olsun rahatlamasını sağladı. Yakalandıktan sonra da en ağır cezayı alması için çaba harcayacağız" dedi.

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