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    • Yaşam
    • 14.11.2022 17:25
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    • 14.11.2022 17:25
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    İsyan ettiren kazada itiraz kabul edildi: Sürücüye tutuklama kararı

    Esenyurt'ta geçen salı akşamı metrobüsten inerek evine dönerken hızla gelen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanarak yoğun bakıma alınan Aleyna Nur Gökçe'ye çarpan sürücü Sezer H. için tutuklama kararı çıkarıldı.

    Vicdanları sızlatan karara itiraz kabul edildi

    Haramidere Caddesi'nde geçen salı günü saat 20.30 sıralarında, Avcılar'dan Beylikdüzü yönüne hızla giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Aleyna Nur Gökçe'ye çarptı.

    SERBEST BIRAKILDI
    Ağır yaralanan Gökçe, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Genç kızın yakınları, alkolü olmasına, 5 ay önce yine alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulmasına rağmen Sezer H.'nin (35) adli kontrolle serbest kalması kararına tepki gösterdi.

    Genç kızın annesi Döndü Çalboğazlı ile ağabeyi Hakan Gökçe yaptıkları açıklamalarla tepkilerini dile getirdi.

    TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ
    Ailenin avukatı Osman Yeşil bugün Büyükçekmece Adliyesi'ne giderek şüphelinin tutuksuz yargılanma kararına itiraz etti. Savcılığa yapılan başvuru ardından Sulh Ceza Hakimliği, 5 ay önce alkollü araç kullanma suçundan sürücü belgesi alınan Seher H. için tutuklama kararı verdi.

    HALEN YOĞUN BAKIMDA
    Avukat Yeşil, ilk kararın hukuka aykırı olduğunu, hazırladıkları itiraz dosyasının kabul edildiğini, polisin şüpheliyi kısa sürede yakalamasını beklediklerini söyledi.

        Avukat Osman Yeşil, "Müvekkilim halen yoğun bakımda. Tutuklama kararı ailenin biraz olsun rahatlamasını sağladı. Yakalandıktan sonra da en ağır cezayı alması için çaba harcayacağız" dedi.

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