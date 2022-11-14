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    • Yaşam
    • 14.11.2022 15:54
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    • 14.11.2022 15:54
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    Husumetlisinin dükkanını bastı: 10 yaşındaki çocuğu başından vurdu

    Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Süleyman K. (20) husumetli oldukları ailenin oğlu Ramazan E.'yi (10) başından silahla vurarak ağır yaraladı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Ramazan E.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

    10 yaşındaki çocuğu silahla başından vurdu

    Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir dönercide çalışan çocuk, sokak ortasında uğradığı silahlı saldırıda başından vurularak ağır yaralandı.

    HUSUMETLİSİNİN DÜKKANINI GİTTİ
    Fatih Caddesi'ndeki bir dönerci dükkanında çalışan Ramazan E., bugün öğle saatlerinde yakındaki mobilya dükkanına gitti. Ramazan E., burada ailesinin husumetli olduğu aileden Süleyman K. tarafından başından silahla vuruldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ ALTINDA
    İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ramazan E., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Ramazan E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.



    Polis, olayın ardından kaçan Süleyman K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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    Haberler Yaşam Husumetlisinin dükkanını bastı: 10 yaşındaki çocuğu başından vurdu
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