Husumetlisinin dükkanını bastı: 10 yaşındaki çocuğu başından vurdu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir dönercide çalışan çocuk, sokak ortasında uğradığı silahlı saldırıda başından vurularak ağır yaralandı.
HUSUMETLİSİNİN DÜKKANINI GİTTİ
Fatih Caddesi'ndeki bir dönerci dükkanında çalışan Ramazan E., bugün öğle saatlerinde yakındaki mobilya dükkanına gitti. Ramazan E., burada ailesinin husumetli olduğu aileden Süleyman K. tarafından başından silahla vuruldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ ALTINDA
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ramazan E., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Ramazan E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.