Dilek Ertek cruise gemisinden düşmüştü! Soruşturmada flaş gelişme!

Yeni detaylara göre 'Fransız makamlarının bir soruşturma yapıp yapamayacağı' talebi üzerine Türk Büyükelçiliği Fransız yetkililerle temasa geçti.Kazanın yaşandığı noktanın Fransız polinezyası Tahiti açıklarında uluslararası kara sularında olması itibariyle uluslararası hukuka göre Fransa makamlarının soruşturma yetkisinin olmadığı ve kaza soruşturmasının geminin bayrak ülkesi olan Bahamalar'ın yürüteceği bilgisine ulaşıldı. Sabah'ta yer alan habere göre, Aynı şekilde geminin sahibi olan Norveçli şirketin de kaza ve sonrasındaki soruşturmada sorumluluğu bulunduğu bildirildi.Öte yandan Norwegian Spirit adlı gemi dün itibarıyla canlı uydu bağlantısına göre Papeete Limanı'nda demirli görünüyor.