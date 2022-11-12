Şüphelinin otobüs lastiklerinin kullanım ömrünün tamamlandığını bilmesine rağmen otobüs lastiklerini kullanmaya devam ettiği, şüphelinin 5 yıllık şoförlük tecrübesi göz önünde bulundurulduğunda, seyir güvenliğini tehlikeye sokacak davranışlarda bulunduğu, yola gereken dikkatini vermeden ve direksiyon hakimiyetine özen göstermeden seyretmesi neticesinde etkili fren tedbirine başvuramadığı anlatıldı.

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Şüphelinin bilgi ve deneyimine, ölüm veya yaralanmayla neticelenebilecek herhangi bir kazanın meydana gelmeyeceğine ya da meydana gelse dahi bu türden bir kazayı önleyebileceğine güvendiğinin vurgulandığı iddianamede, hareketine devam etmek suretiyle öngördüğü ancak gerçekleşmesini istemediği kaza neticesine sebebiyet verdiğinin anlaşıldığı belirtildi.