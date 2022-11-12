Gaziantep TAG Otoyolu'nda 20 Ağustos'ta meydana gelen kaza tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu.
Kazada 4 sağlık görevlisi, 3 itfaiye eri ve gazeteciler Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in de aralarında bulunduğu 16 kişi yaşamını yitirmiş, 31 kişi de yaralanmıştı.
Korkunç olayın ardından Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmış, şüpheli Şoför Abdülkadir Memiş adli makamlarca tutuklanmıştı.
ŞOFÖR "SINIR" DİNLEMEMİŞ
Tüm Türkiye'nin gözünü kulağını Gaziantep'e çeviren korkunç kazayla ilgili Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.
Savcılık, hazırladığı iddianamede aralarında sağlık personelleri, itfaiye personelleri ve gazetecilerin de olduğu 16 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili çarpıcı detaylara yer verdi.
İddianamede olay günü şüphelinin İstanbul'dan Diyarbakır'a giderken 100 km saat'lik hız sınırı bulunan Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda 130 km saat hızda seyrettiği ifade edildi.
TAŞIT YOLUNA SAVRULDU
Direksiyon hakimiyetini kaybeden şüpheli şoförün frene bastığının altı çizilen iddianamede, yolun sağ şeridi üzerinde 10 metre fren izinin saptandığı belirtildi.
Ardından otobüsün yolun sağındaki su tahliye kanalı içerisine girdiği, su tahliye kanalı içerisinde yaklaşık 17 metre lastik izinin saptandığı aktarıldı.
Ayrıca şüphelinin su tahliye kanalı içerisinde ilerledikten sonra aracın direksiyonunu yolun sol tarafına yani taşıt yoluna kırarak aracı kurtardığı, aracı kurtardıktan sonra yol üzerinde direksiyonu sağ sol yaparak ilerlediği ve yaklaşık olarak 204 metre lastik izinin oluştuğu anlatıldı.
60 METRE SÜRÜKLENDİ
İddianamede, şüphelinin aracın direksiyon hakimiyetini kaybedip aracı yolda tutamayarak devirmesiyle birlikte aracın yaklaşık 60 metre sürüklendikten sonra emniyet şeridinde bulunan sağlık görevlileri, itfaiye görevlileri ve ilk kazaya yardım etmek için gelen vatandaşlara çarptığı vurgulandı.