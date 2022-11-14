Kralı baktı yapamadı! Hadi IQ'nuzu hemen test edin! Resimdeki insanları 11 saniyede sayabilir misiniz?

Bu IQ testi, zeka seviyenizi, zeka testini çözerken verdiğiniz karara dayalı olarak test etmenin eğlenceli bir yoludur. Bu tür zihin bulmacaları altında, problemi dikkatli bir şekilde analiz etmeniz ve analitik ve mantıksal akıl yürütme becerilerinizi kullanarak cevaba ulaşmanız gerekir. Zeka oyunları, bulmacalara eğlenceli bir öğe ekleyerek basit bir bilmeceyi daha ilginç hale getirir. Çözüme ulaşmak için yaratıcı düşünmeniz gerekiyor çünkü cevap hemen önünüzde olmayacak. Bu nedenle, resimdeki resim galerisindeki toplam insan sayısını belirlemeniz gereken ilginç bir zeka oyunu hazırladık.