Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 14.11.2022 09:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.11.2022 09:18
    ABONE OL

    Kralı baktı yapamadı! Hadi IQ'nuzu hemen test edin! Resimdeki insanları 11 saniyede sayabilir misiniz?

    Resim galerinde bulunan toplam insan sayısını saymaya çalışın. Yalnızca yüksek IQ'ya sahip kişiler, doğru sayıda insanı 11 saniyede tespit edebilir!

    takvim.com.tr
    Hadi IQ’nuzu hemen test edin! Kralı baktı yapamadı!

    Bu IQ testi, zeka seviyenizi, zeka testini çözerken verdiğiniz karara dayalı olarak test etmenin eğlenceli bir yoludur. Bu tür zihin bulmacaları altında, problemi dikkatli bir şekilde analiz etmeniz ve analitik ve mantıksal akıl yürütme becerilerinizi kullanarak cevaba ulaşmanız gerekir. Zeka oyunları, bulmacalara eğlenceli bir öğe ekleyerek basit bir bilmeceyi daha ilginç hale getirir. Çözüme ulaşmak için yaratıcı düşünmeniz gerekiyor çünkü cevap hemen önünüzde olmayacak. Bu nedenle, resimdeki resim galerisindeki toplam insan sayısını belirlemeniz gereken ilginç bir zeka oyunu hazırladık.

    Yukarıdaki resimde, Resim Galerisi içinde bulunan kişi sayısını belirlemeniz gerekiyor. Bulmaca izleyicilere " Burada kaç kişi var? " Görselde, insanların sanat galerisindeki tabloya baktığını görebilirsiniz. Galerinin içinde, odanın ortasında muhafaza edilmiş bir heykel bulunmaktadır. Bu yüzden görseldeki kişi sayısını sayarken odada bulunan kişilerin canlı olması gerektiğini unutmamalısınız.

    Cevap oldukça basit ama zor olduğundan bu bulmacayı cevaplamadan önce resme çok dikkatli bakmanız gerekiyor. Bir uyarı olarak, bu zeka oyununun cevapları sorunun hemen altında verilmiştir, bu yüzden çok fazla kaydırıp hile yapmadığınızdan emin olun!


        Zeka Cevabı

        Resme dikkatlice bakarsanız, resim galerisindeki toplam insan sayısını tespit edebileceksiniz. Cevabın 11 olduğunu düşünüyorsanız tablo ve heykel canlı olmadığı için yanlıştır. Cevabın 5 olduğunu düşünüyorsanız yine yanılıyorsunuz çünkü odada tablonun arkasına saklanan bir kişi var. Yani şimdi kişi sayısını sayarsanız, resim galerisinde 6 kişi olduğunu göreceksiniz.

        Aşağıdaki resimde 6 kişinin tamamı işaretlenmiştir:

        Yani, bu zihinsel sınavın cevabı, resim galerisinde 6 kişi olduğudur.

        Yukarıdaki zeka oyunu, zekanızı ve gözlem becerilerinizi test etmenin eğlenceli bir yoludur. Bu tür bulmacalar, öngörülen süre içinde çözüme ulaşmak için matematiksel becerilerden ziyade yanal düşünmeyi gerektirir. Ancak cevabı birkaç saniye içinde çözdüyseniz, başardığınızı hissedeceksiniz. Bu zeka oyunu, IQ Seviyenizi değerlendirmenin başka bir eğlenceli yolu. Ancak, gerçek bir IQ testi yapmak, Zeka seviyenizi bilmenin iyi bir yoludur.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Hain saldırı sonrası NYT’den algı operasyonu
        Haberler Yaşam Kralı baktı yapamadı! Hadi IQ'nuzu hemen test edin! Resimdeki insanları 11 saniyede sayabilir misiniz?
            SON DAKİKA