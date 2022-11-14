Kralı baktı yapamadı! Hadi IQ'nuzu hemen test edin! Resimdeki insanları 11 saniyede sayabilir misiniz?

Bu IQ testi, zeka seviyenizi, zeka testini çözerken verdiğiniz karara dayalı olarak test etmenin eğlenceli bir yoludur. Bu tür zihin bulmacaları altında, problemi dikkatli bir şekilde analiz etmeniz ve analitik ve mantıksal akıl yürütme becerilerinizi kullanarak cevaba ulaşmanız gerekir. Zeka oyunları, bulmacalara eğlenceli bir öğe ekleyerek basit bir bilmeceyi daha ilginç hale getirir. Çözüme ulaşmak için yaratıcı düşünmeniz gerekiyor çünkü cevap hemen önünüzde olmayacak. Bu nedenle, resimdeki resim galerisindeki toplam insan sayısını belirlemeniz gereken ilginç bir zeka oyunu hazırladık.
Yukarıdaki resimde, Resim Galerisi içinde bulunan kişi sayısını belirlemeniz gerekiyor. Bulmaca izleyicilere " Burada kaç kişi var? " Görselde, insanların sanat galerisindeki tabloya baktığını görebilirsiniz. Galerinin içinde, odanın ortasında muhafaza edilmiş bir heykel bulunmaktadır. Bu yüzden görseldeki kişi sayısını sayarken odada bulunan kişilerin canlı olması gerektiğini unutmamalısınız.
Cevap oldukça basit ama zor olduğundan bu bulmacayı cevaplamadan önce resme çok dikkatli bakmanız gerekiyor. Bir uyarı olarak, bu zeka oyununun cevapları sorunun hemen altında verilmiştir, bu yüzden çok fazla kaydırıp hile yapmadığınızdan emin olun!