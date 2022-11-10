Tartıştığı apartman yöneticisinin ofisine el yapımı patlayıcıyla saldırdı

Gaziantep'te bir şahıs, oturduğu sitede elektrik borcunu ödemediği için elektrik yüklemesi yapmayan yöneticiye el yapımı patlayıcı (EYP) ile saldırı düzenledi. Şans eseri yaralananın olmadığı saldırı sonucu yönetici ofisi savaş alanına döndü.
EL YAPIMI PATLAYICI HAZIRLADI
Gaziantep'te, sabah karşı Güneykent Mahallesi'nde 80 daireli rezidansta yaşayan Uğur Y.'nin evinde gece elektrik kesildi.
Bunun üzerine kartına elektrik yüklemesi yapmak isteyen Uğur Y. ile ismi öğrenilemeyen bina yöneticisi arasında tartışma yaşandı.
Tartışmanın ardından Uğur Y., saat 04.00 sıralarında, yönetim ofisinin girişine, kendi hazırladığı 2 el yapımı patlayıcıyı attı.