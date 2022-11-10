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    • Yaşam
    • 10.11.2022 12:18
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    • 10.11.2022 12:18
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    Tartıştığı apartman yöneticisinin ofisine el yapımı patlayıcıyla saldırdı

    Gaziantepte, 80 daireli rezidansta yaşayan Uğur Y., yöneticiyle tartışmasının ardından yönetim ofisinin bulunduğu girişe, hazırladığı 2 el yapımı patlayıcıyı attı. Kimsenin yaralanmadığı olayda yönetim ofisinde hasar meydana gelirken, Uğur Y. gözaltına alındı.

    Apartman yöneticisine EYP saldırısı

    Gaziantep'te bir şahıs, oturduğu sitede elektrik borcunu ödemediği için elektrik yüklemesi yapmayan yöneticiye el yapımı patlayıcı (EYP) ile saldırı düzenledi. Şans eseri yaralananın olmadığı saldırı sonucu yönetici ofisi savaş alanına döndü.

    EL YAPIMI PATLAYICI HAZIRLADI
    Gaziantep'te, sabah karşı Güneykent Mahallesi'nde 80 daireli rezidansta yaşayan Uğur Y.'nin evinde gece elektrik kesildi.

    Bunun üzerine kartına elektrik yüklemesi yapmak isteyen Uğur Y. ile ismi öğrenilemeyen bina yöneticisi arasında tartışma yaşandı.

    Tartışmanın ardından Uğur Y., saat 04.00 sıralarında, yönetim ofisinin girişine, kendi hazırladığı 2 el yapımı patlayıcıyı attı.

        GÖZALTINA ALINDI
        Patlama sesini duyanların ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kimsenin yaralanmadığı olayda yönetim ofisinde ve bina girişinde hasar oluşurken, polis de rezidans yöneticisinin verdiği bilgi doğrultusunda Uğur Y.'yi gözaltına aldı.

        ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ÇIKTI
        Uğur Y.'nin dairesinde yapılan aramada da el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan materyaller ele geçirildi.
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            Haberler Yaşam Tartıştığı apartman yöneticisinin ofisine el yapımı patlayıcıyla saldırdı
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