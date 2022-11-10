Tartıştığı apartman yöneticisinin ofisine el yapımı patlayıcıyla saldırdı

Gaziantep'te bir şahıs, oturduğu sitede elektrik borcunu ödemediği için elektrik yüklemesi yapmayan yöneticiye el yapımı patlayıcı (EYP) ile saldırı düzenledi. Şans eseri yaralananın olmadığı saldırı sonucu yönetici ofisi savaş alanına döndü.

EL YAPIMI PATLAYICI HAZIRLADI

Gaziantep'te, sabah karşı Güneykent Mahallesi'nde 80 daireli rezidansta yaşayan Uğur Y.'nin evinde gece elektrik kesildi.