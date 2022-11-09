Tarsus'taki gizemli kazıyla ilgili mahalleliyi kızdıran iddia! Ev harabeye döndü...

2016 yılında başlayıp 1 yıl süren kazı, Türkiye'de o dönem çok konuşuldu. Üzerinden yıllar geçti ancak evle ilgili kaynağı belli olmayan haberlerin ardı arkası kesilmiyor.
EV HARABEYE DÖNDÜ
82 Evler Mahallesi, 3106 Sokak'ta tek katlı olan ve Türkiye'de 'Gizemli Ev' olarak bilinen müstakil bir evde, özel harekat polisleri gözetiminde yaklaşık 1 yıl süren gizemli kazı sona ermiş ve alan kapatılmıştı. Kazı alanının yakınında bulunan bazı evlerin bir kısmı zarar görmüş, binalarda içli, dışlı irili ufaklı çatlaklar oluşmuştu. Kazı yapılan ev şu an harabeye döndü.
Evin bulunduğu sokak sessizliğini korurken, kazı ile ilgili çıkan haberlere mahalleli "Burası 7 Uyurlar Mağarası mı oldu?" diyerek tepki gösterdi.