Doğmasını 10 yıl bekleyen babasıyla aynı kaderi yaşadı

SÜRÜCÜLER OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği caddeyi trafiğe kapatırken, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede sürücülerin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan iki otomobildeki G.K., M.H.K. (21), O.K., K.K., C.A. ve O.K. ise ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.