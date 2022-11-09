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    • Yaşam
    • 09.11.2022 16:25
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    • 09.11.2022 16:25
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    Doğmasını 10 yıl bekleyen babasıyla aynı kaderi yaşadı

    Kayseri'nin Talas ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 18 yaşındaki İdris Ülger, yaşamını yitirdi. Ülger'in babasının da 5 yıl önce kullandığı kamyonetle yaptığı kazada hayatını kaybettiği ve ailesinin 10 yıl süren evlat hasretinin talihsiz gencin doğumuyla sona erdiği öğrenildi.

    Babasıyla aynı kaderi yaşadı

    Kayseri'nin Talas ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 18 yaşındaki gencin, babasının da 5 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

    KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI
    İlçeye bağlı Yukarı Mahalle Komandolar Caddesi üzerinde dün akşam meydana gelen kazada, virajı alamayan İdris Ülger yönetimindeki 38 AHH 737 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen İrfan Keskin (49) yönetimindeki 38 ABP 456 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    SÜRÜCÜLER OLAY YERİNDE ÖLDÜ
    Polis ekipleri kazanın meydana geldiği caddeyi trafiğe kapatırken, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede sürücülerin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan iki otomobildeki G.K., M.H.K. (21), O.K., K.K., C.A. ve O.K. ise ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

    BABASIYLA AYNI KADERİ YAŞADI
    Kazada hayatını kaybeden 18 yaşındaki İdris Ülger'in babası Dursun Ülger'in de 5 yıl önce kullandığı kamyonetle yaptığı kazada hayatını kaybettiği, ailenin çocukları olması için 10 yıl beklediği, 10 yılın ardından kazada hayatını kaybeden İdris'in doğduğu öğrenildi.
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        Haberler Yaşam Doğmasını 10 yıl bekleyen babasıyla aynı kaderi yaşadı
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