SON DAKİKA: Kafaları karıştıran yangın! Tarsus'ta gizemli kazının yapıldığı evinin yanındaki ev yandı
Son dakika haberi: Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir dönem ülke gündeminde uzun süre kalan 'gizemli ev'in bitişiğindeki evde yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, hasar gören evde uyuyan anne ile kızı ise dumandan etkilendi. MİT'in gözetiminde 2016 yılında başlayıp bir yıl süren kazı büyük bir sırla sürmüştü.
Tarsus'un 82 Evler Mahallesi'nde, MİT Başkanlığı gözetiminde 1 yıl kazı yapılan ve 'gizemli ev' olarak bilinen evin bitişiğindeki evde, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden komşuların ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri geldi.
Ankara'da oluşturulan 20 kişilik özel ekip tarafından, MİT ve özel harekat polisleri gözetiminde Tarsus ilçesi 82 Evler Mahallesi'nde bir gecekonduda 13 Kasım 2016'da başlatılan kazı, 3 Kasım 2017'de sona erdi.
Kazı yapan ekipler, malzemelerini toplayıp, alandan ayrıldı. Müze Müdürlüğü yetkililerinin kazı alanında yaptığı incelemenin ardından yer teslimi gerçekleştirildi. St. Paul'ün İncili ve Kral Dakyanus'un hazinesinin arandığı da iddia edilen kazıyla ilgili uzmanlar tarafından bir rapor hazırlanarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne gönderildi.