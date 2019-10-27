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  • 27.10.2019 15:51
  • Son Güncelleme: 27.10.2019 15:54

Türkiye günlerce bu evi konuşmuştu! İşte 'deki nın yapıldığı evin son hali

'de özel harekat polislerinin gözetiminde 1 yıl boyunca gizemli bir kazının yapıldığı evi Türkiye aylarca konuşmuştu. 19 ay önce biten kazı çalışmasının ardından adeta harabeye dönen evin son hali görüntülendi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde gizemli kazının yapıldığı 'kırmızı ev' adeta hayalet eve dönüştü. 82 Evler Mahallesi'nde bulunan müstakil kırmızı evde Özel Harekat polisleri gözetiminde yaklaşık 1 yıl süren gizemli kazı 19 ay önce sona ermiş ve alan kapatılmıştı. Kırmızı evin sahipleri ise henüz ortaya çıkmadı. Kazı alanının yakınında bulunan evlerin büyük bir kısmı zarar görürken, kırmızı evin etrafında otlar insan boyunu aştı. Mahalle sakinlerinin basın mensuplarına konuşmaya çekindiği mahallede sessizlik hakim.

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