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    • Yaşam
    • 07.11.2022 08:51
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    • 07.11.2022 09:27
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    Bakkalda zehir ticareti! 2 kişi tutuklandı

    Son dakika haberleri... Osmaniye’de bakkal dükkanına yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 adet hassas terazi, 17 ayrı fişek halinde satışa hazır alüminyum folyoya sarılı metamfetamin ile 5 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

    Bakkalda zehir satanlar tutuklandı!

    Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bakkal dükkanında uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

    Edinilen bilgiye göre, Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri yabancı uyruklu 2 şahsın bir bakkal dükkanında uyuşturucu madde sattığı bilgisini aldı.

    Bakkalda zehir satanlar tutuklandı!

    UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
    Yapılan fiziki takiple ihbarı doğrulayan ekipler, dükkana baskın yaptı. Baskında A.E.M. ile A.A. isimli yabancı uyruklu şahıslar gözaltına alınırken hassas burunlu narkotik köpeğiyle de bakkal dükkanında arama yapıldı. Aramalarda 1 adet hassas terazi, 17 ayrı fişek halinde satışa hazır alüminyum folyoya sarılı metamfetamin ile 5 gram esrar ele geçirildi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen sevk zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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    Haberler Yaşam Bakkalda zehir ticareti! 2 kişi tutuklandı
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