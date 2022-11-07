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    • Yaşam
    • 07.11.2022 08:51
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    • 07.11.2022 08:51
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    Hasta almaya gelen 3 sağlık çalışanına sopalarla saldırdılar

    Avcılar'da hasta almaya giden sağlık görevlilerinin içinde bulunduğu ambulansın araçlarına çarptığını öne süren bina sakinleri sopalarla saldırdı. Sağlık çalışanlarından biri aldığı darbelerle başından yaralandı.

    Sağlık çalışanına sopalarla saldırdılar

    Avcılar'da ambulansın kendi araçlarına çarptığını öne süren apartman sakinleri, sopalarla sağlık çalışanlarına saldırdı. Saldırıda sağlık çalışanlarından biri başına aldığı darbelerle yaralandı. Saldırganlar gözaltına alındıç

    SOPALARLA SALDIRDILAR
    Dün saat 16.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'nde, yakınlarının ihbarı üzerine kalp hastasını almaya gelen sağlık görevlileri ambulansı park ederken iddiaya göre bir araca hafif şekilde çarptı.

    Ambulansın araçlarına zarar verdiğini öne süren aynı binanın iki dairesinde oturanlar, ellerine sopalar alarak aşağı inip 112 Acil sağlık ambulansındaki Süleyman Kartal ile yukarıda hastaya müdahale eden Tolga Kaya ve Hasan Demir'e saldırdı.

    GÖZALTINA ALINDILAR
    Görevlilerin 'Beyaz kod' vermesi üzerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Ekipler aynı aileden Doğan, Fadime, Ramazan ile Beytullah Şenkaloğlu'nu gözaltına aldı.

    HASTANEYE KALDIRILDI
    Başından darbe alıp, kanlar içerisinde kalan sağlık görevlilerinden Süleyman Kartal, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Diğer iki görevli de kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

        Kalp hastası Fahri Aybakan, Esenyurt'taki özel bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

        VEBALİNE NASIL GİRECEKLER?
        Dilayda Abdar, kalp pili takılan dayısının fenalaştığını, bunun üzerine ambulans çağırdıklarını belirterek, "Ambulanstaki iki görevli dayıma müdahale etmeye çıktı. Araçta kalan görevli yolu açmak için biraz geri geldi.

        Aynı binadaki komşular araçlarına zarar verdiğini öne sürerek sopalarla aşağı inip saldırdı. Dayıma bir şey olursa bunun vebaline nasıl girecekler? Diyecek hiçbir şey bulamıyorum. İnsanlarımız çok bencil düşünüyorlar." dedi.

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