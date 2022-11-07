Hasta almaya gelen 3 sağlık çalışanına sopalarla saldırdılar

Avcılar'da ambulansın kendi araçlarına çarptığını öne süren apartman sakinleri, sopalarla sağlık çalışanlarına saldırdı. Saldırıda sağlık çalışanlarından biri başına aldığı darbelerle yaralandı. Saldırganlar gözaltına alındıç
SOPALARLA SALDIRDILAR
Dün saat 16.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'nde, yakınlarının ihbarı üzerine kalp hastasını almaya gelen sağlık görevlileri ambulansı park ederken iddiaya göre bir araca hafif şekilde çarptı.
Ambulansın araçlarına zarar verdiğini öne süren aynı binanın iki dairesinde oturanlar, ellerine sopalar alarak aşağı inip 112 Acil sağlık ambulansındaki Süleyman Kartal ile yukarıda hastaya müdahale eden Tolga Kaya ve Hasan Demir'e saldırdı.
GÖZALTINA ALINDILAR
Görevlilerin 'Beyaz kod' vermesi üzerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Ekipler aynı aileden Doğan, Fadime, Ramazan ile Beytullah Şenkaloğlu'nu gözaltına aldı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Başından darbe alıp, kanlar içerisinde kalan sağlık görevlilerinden Süleyman Kartal, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Diğer iki görevli de kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.