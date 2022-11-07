Sivas'ta göçmenleri taşıyan otobüs devrildi! 2 kişi öldü ve 30 kişi yaralandı!

5 jandarma personelimizden de 3'ü yaralı, 2 jandarma personelimizi tedbir amaçlı Kayseri'ye sevk ettik. Toplamda 30 yaralı var. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Olay adli olarak da soruşturuluyor. Havanın yağışlı ve yolun kaygan olması kazaya sebebiyet vermiş olabilir."





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