Sivas'ta göçmenleri taşıyan otobüs devrildi! 2 kişi öldü ve 30 kişi yaralandı!

Sivas'ın Gürün ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu, 2 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.
İstanbul'daki Tuzla Geri Gönderme Merkezinden Diyarbakır'a götürülen düzensiz göçmenleri taşıyan Yücel Y. (37) yönetimindeki 34 VDF 80 plakalı otobüs, Malatya-Kayseri kara yolu Mazıkıran mevkisinde, kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda AFAD, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada Suriye uyruklu M.H. ile A.M. olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü Yücel Y, yedek şoför Atar Y. (41) ve 3'ü jandarma personeli 30 kişi, Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Göçmenleri taşıyan otobüs devrildi 3 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
Yaralılardan durumu ağır olanlar, ilk müdahalenin ardından Sivas, Kayseri ve Malatya'daki hastanelere sevk edildi.
Kazada devrilen otobüsün iş makinesiyle kaldırılmasının ardından kara yolunda ulaşım normale döndü.