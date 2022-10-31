Kapadokya'da 6 kişinin öldüğü, 28 kişi yaralandığı otobüs kazasında şoför yüzde 47 engelli raporu olduğu ortaya çıktı

İzmir'den Kapadokya'ya geziye giden Metin Çetintaş yönetimindeki tur otobüsü, 8 ay önce Konya-Aksaray kara yolunun 54. kilometresinde sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Nazan Uysal, Aslıhan Akdoğan, Mehmet Alçık, Mustafa Karakan, Büşranur Kaçan ve Yasemin Özkan hayatını kaybetti. 28 kişi de yaralandı. Gözaltına alınan sürücü, tutuklandı. Hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Emniyet tarafından hazırlanan sürücü belgesi araştırma raporu ise şok gerçekleri ortaya çıkardı. Sürücünün üst aramasında SRC belgesi, B ve E sınıfı ehliyet ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 2015'te verilmiş yüzde 47 engel oranını belirten ve sürekli olarak geçerliliği bulunan engelli kartı bulunduğu belirtildi.



MÜRACAATTA BULUNMAMIŞ

Sol dirsek ve el bileği arasında çift kırık, sol boyun femur kemiğinde kırık, dirseğinde sinir sıkışması ve akciğer rahatsızlığı nedeniyle verilen raporda, Çetintaş'ın sol kolunu uzun süreli işlerde kullanamayacağı da yer aldı. Sürücünün, raporunu aldıktan sonra B ve E sınıfı ehliyetinin geçerliliğini kaybettiği, trafik tescil birimine bildirim yapmadığı ve engelli ehliyeti almak için müracaatta bulunmadığının tespit edildiği belirtildi.