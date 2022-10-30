Konya’da traktör ve otomobil birbirine girdi: 1 ölü 2 yaralı





Yaralılardan durumu ağır olan traktör sürücüsü Ali Güneş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ali Güneş'in tarım işçisi olarak çalıştığı, traktörün de kendisine ait olmadığı öğrenildi. Otomobilde bulunan ailenin ise Hüyük'ün Tolca Mahallesi'ne araçlarıyla seyir halinde oldukları, kazanın bu esnada yaşandığı öğrenildi.