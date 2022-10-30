Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 31.10.2022 03:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.10.2022 03:23
    ABONE OL

    Ankara’nın Nenek Mahallesi Resmi Gazete’de yayımlanan kararla kamulaştırıldı

    Ankara’nın Mamak ilçesi, Nenek Mahallesi sınırları içerisindeki alanların Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsüne ait patlatma test alanı yakınında bulunmalarından dolayı can ve mal güvenliği riski teşkil etmeleri nedeniyle acele kamulaştırılmasına karar verildi.

    Acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete’de

    Bazı taşınmazların Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.



    Buna göre, Ankara ili, Mamak İlçesi, Nenek Mahallesi sınırları içerisinde bulunan alanların, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsüne ait patlatma test alanı yakınında bulunmalarından dolayı can ve mal güvenliği riski teşkil etmeleri nedeniyle Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi. Kararın, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27'nci maddesi gereğince verildiği belirtildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    F.Bahçe gol oldu yağdı! Lider dolu dizgin
    Haberler Yaşam Ankara’nın Nenek Mahallesi Resmi Gazete’de yayımlanan kararla kamulaştırıldı
        SON DAKİKA