İzmir’den Kapadokya’ya giden otobüsün kaza yapması sonucu 6 kişi öldü 28 kişi yaralandı! Şoför Metin Çetintaş yüzde 47 engelli çıktı

'ENGELLİ RAPORUM EHLİYETİME ENGEL DEĞİLDİR'

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanmasına başlanan sanık Çetintaş, savunmasında, buzlanma nedeniyle otobüsün kontrolünü kaybettiğini belirterek, "Ben şehirler arası otobüs kullanırım. Olay günü İzmir'den Kapadokya'ya tura çıkan bir aracın şoförlüğünü yaptım. Araçta 2 şofördük. Aracı Manisa'da aldım, Afyonkarahisar'a kadar getirdim. Afyon'da diğer arkadaş aracı kullanmaya başladı. Konya'ya yarım saat kala tekrar bana verdi. O arada ben uyudum, dinlendim. Sonrasında malum olay oldu. Hava rüzgarlıydı. Ayrıca gizli buzlanma da varmış. Karayolları'nın da yol çalışması yoktu. Kaza meydana geldi" dedi.

Sanık Çetintaş, engeli ile ilgili soruya ise, "Kolumda platin var, ayrıca ciğerlerimden rahatsızım. Engelli raporum var; ancak ehliyetime herhangi bir engelim yok" dedi.