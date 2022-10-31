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    • Yaşam
    • 31.10.2022 14:10
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    • 31.10.2022 14:10
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    İstanbul'daki scooter kazasında düğümü olay yeri keşfi çözecek! Dansçı Dilara Gül hayatını kaybetmişti

    Geçtiğimiz temmuz ayında İstanbul Mecidiyeköy'de meydana gelen ve 23 yaşındaki dansçı Dilara Gül'ün hayatını kaybettiği scooter kazasında, Gül'ün avukatı olay yerinde keşif yapılması talebinde bulundu. Mahkeme talebi kabul ederek duruşmayı erteledi.

    Ölümlü scooter kazasında düğümü çözecek gelişme

    12 Temmuz'da meydana gelen kazada, Mecidiyeköy yönüne ilerleyen 32 yaşındaki Hakan Akçelik'in kullandığı otomobil, scooter kullanan 23 yaşındaki dansçı Dilara Gül'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle scooter'dan metrelerce uzağa düşen Gül, ağır şekilde yaralandı. Bir dans okulunda eğitmen olduğu öğrenilen Dilara Gül hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



    2 YILDAN 6 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
    Otomobil sürücüsü Hakan Akçelik, ilk ifadesinde "Scooter'ı aniden önüme kırdı, duramadım" dedi. Hakan Akçelik, çıkarıldığı hâkimlikçe, taksirle öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sürücü Akçelik'in olay sırasında alkolsüz olduğu da iddianamede belirtildi. Kavşağa yaklaştığı sırada Hakan Akçelik'in trafik ışıklarının yeşilden sarıya döndüğü sırada aracıyla hareket ettiği, bu sırada Gül'ün ise scooter ile manevra ihlali yaptığı kaydedildi. Akçelik hakkında "Taksirle Ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.



    TANIK DİNLENDİ
    Geçtiğimiz celse tutuklu Hakan Akçelik'in tahliyesine karar verilmişti. Bugün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Dilara Gül'ün ailesi ve sanık Hakan Akdeniz avukatları ile birlikte katıldı. Duruşmada olay esnasına oradan geçen anne kız tanık olarak dinlendi. M.A., ifadesinde "Saat 00.00 sularındaydı cadde ışıklıydı. Yanımızdan zayıf bir kız scooter ile sağ taraftan geçtiğini gördük. Ardından 2 otomobil yol boş olduğu için hızlı olarak geçtiler. Olay yerine gittiğimizde kız kanlar içinde gördük" dedi.



        OLAY YERİNDE KEŞİF YAPILACAK
        Dilara Gül'ün ailesinin avukatı mahkemeden olay yerinde keşif yapılması talebinde bulundu. Sanık avukatı olaya ilişkin kamera görüntülerini izletti. Mahkeme, olayın gerçekleştiği Şişli Halaskargazi Caddesinde uzman bilirkişi eşliğinde keşif yapılmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.

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