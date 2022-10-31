İstanbul'daki scooter kazasında düğümü olay yeri keşfi çözecek! Dansçı Dilara Gül hayatını kaybetmişti





2 YILDAN 6 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Otomobil sürücüsü Hakan Akçelik, ilk ifadesinde "Scooter'ı aniden önüme kırdı, duramadım" dedi. Hakan Akçelik, çıkarıldığı hâkimlikçe, taksirle öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sürücü Akçelik'in olay sırasında alkolsüz olduğu da iddianamede belirtildi. Kavşağa yaklaştığı sırada Hakan Akçelik'in trafik ışıklarının yeşilden sarıya döndüğü sırada aracıyla hareket ettiği, bu sırada Gül'ün ise scooter ile manevra ihlali yaptığı kaydedildi. Akçelik hakkında "Taksirle Ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.