TOGG çarpışma testinden 5 yıldız aldı mı? Euro NCAP TOGG test hızı kaç? TOGG çarpışma testine girdi mi?

FİYATI NE KADAR OLACAK? NE ZAMAN TRAFİĞE ÇIKACAK? İKİNCİ SAHİBİ KİM?

Togg Üst Yöneticisi Karakaş, Gemlik Kampüsü'nde açıklamalarda bulundu:

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, "Fiyatlar belli olmadı. Günümüz dünyasında hiçbir profesyonel beş ay sonrası için, altı ay sonrası için bir fiyat açıklamaz, açıklayamaz. Yani profesyonellikle bağdaşmaz. Öbür taraftan baktığınız zaman yani bizim en azından şu birinci çeyreğin sonunda trafiğe çıkacağız dediğimiz dönemler içinde biz küresel boyutta rekabet edebileceğimize inanıyoruz." dedi.

Karakaş, Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün açılış töreni öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak sözlerine başlayan Karakaş, "Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun öncelikle. Bizim için dört seneden fazla bir süredir üzerinde çalıştığımız ve şu ana kadar yaptıklarımızı sizlere gösterebileceğimiz bir andayız. Çok heyecanlıyız. Çok mutluyuz. Bunun bir Cumhuriyet Bayramı'na denk gelmesi bizim için ayrı bir gurur meselesi." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık dört buçuk yıldır gelinen noktaya değinen Karakaş, "Yola çıktığımızda bir otomobilden fazlası, bir otomobilden fazlasının yanında bir mobilte ekosistemini kurmak üzere yola çıktığımızı söylemiştik. Bunun sözünü vermiştik. Bunu yaparken de fikri mülkiyet hakkı tamamıyla Türkiyemize ait, bizlere ait bir akıllı cihazdan bahsetmiştik. Bunun küresel boyutta rekabet edebileceğinden bahsetmiştik. Ve biz bunları şimdi adım adım hayata geçirdik ve bugün Gemlik kampüsümüzde, bizim teknoloji kampüsümüzde seri imalata hazırlığımızdan ilk aracın banttan indiği güne geldik." diye konuştu.