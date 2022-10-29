TOGG çarpışma testinden 5 yıldız aldı mı? Euro NCAP TOGG test hızı kaç? TOGG çarpışma testine girdi mi?

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için geri sayım sona erdi. Açılışa saatler kala TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, aracın fiyatıyla ilgili soruya, "Fiyatlar belli değil, günümüz dünyasında hiçbir profesyonel şirket 5-6 ay sonrası için fiyat açıklamaz." cevabını verdi. Karakaş Togg'un trafiğe çıkma tarihinin Mart'ın sonu olarak belirlediklerini ifade etti. Öte yandan TOGG'un çarpışma testi hakkında detaylar merak edildi. Peki, TOGG çarpışma testine girdi mi? TOGG çarpışma testinden 5 yıldız aldı mı? Euro NCAP TOGG test hızı kaç? İşte detaylar!
TOGG çarpışma testine girdi mi? TOGG çarpışma testinden 5 yıldız aldı mı?
Togg, zorlu kış şartlarının devam ettiği Arjantin'da gerçekleştirdiği kış testinin başarıyla tamamladığını bildirdi. Test aracını Arjantin'e, Türk Hava Yolları'nın hava kargo markası Turkish Cargo taşıdı.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, yerli otomobilin çarpışma testlerinin devam ettiğini belirterek, "Her testten sonra aldığımız raporlar doğrultusunda aracımızı gerekirse optimize ediyoruz. Şu ana kadar buna ihtiyacımız olmadı. O anlamda da oldukça keyifliyiz." dedi.
Yapılan son açıklamada aracın Euro NCAP 5 Yıldız Güvenlik normlarını sağlayacağı açıkladı.
Euro NCAP Ne Demek?
Euro NCAP, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ve Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak olan çeşitli otomobillerin güvenlik performansını değerlendirmeyi amaçlayan bir kuruluştur. Euro NCAP, kendi belirlediği protokoller ve yönetmeliğe uygun bir biçimde Avrupa'da satışa girmesi planlanan her otomobil marka ve modelini bir dizi güvenlik testinden geçirir. Bu güvenlik testi sonrasında ortaya çıkan sonuçlara göre çeşitli derecelendirme puanları verir.