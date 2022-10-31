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    • Ekonomi
    • 31.10.2022 07:30
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    • 31.10.2022 07:30
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    TOGG kaç beygir, yakıt tüketimi nasıl? TOGG şarj istasyonları NEREDE, batarya ömrü nasıl? TOGG motoru kimin, hangi ülkeye ait?

    Yerli otomobilk TOGG hakkında aramalar hız kazandı. TOGG'un üretim tesisi bugün açılıyor. Yerli otomobilimiz hakkında bazı bilgiler merak edilip araştırılmaya başlandı. TOGG kaç beygir, yakıt tüketimi nasıl? TOGG şarj istasyonları NEREDE, batarya ömrü nasıl? Sorularına yanıt aranıyor. Aynı zamanda motor gücü hakkında da detaylar arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. İşte tüm detaylar haberimizde!

    takvim.com.tr
    TOGG kaç beygir, yakıt tüketimi nasıl?

    Banttan inmeye hazırlanan yerli otomobil TOGG hakkında bazı bilgiler merak ediliyor. Vatandaşlar arama motorlarında, "TOGG kaç beygir, yakıt tüketimi nasıl? TOGG şarj istasyonları NEREDE, batarya ömrü nasıl? TOGG motoru kimin, hangi ülkeye ait?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte tüm merak edilen bilgiler haberimizde...

    TOGG KAÇ BEYGİR?

    Yerli otomobil TOGG, 200 ile 400 beygir gücü sunuyor.

    Motor Gücü: 400 HP (294 kW)
    Tork: 0 Nm
    Azami Hız: 180 km/h
    0-100 km/s: 4.7 s
    Motor Sayısı: Çift Motor
    Sürüş Sistemi: Dört Çeker
    Motor Türü: Permanent Magnet Synchronous Motor

    TOGG KAÇ KM HIZ YAPIYOR?

    TOGG, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.

    Azami Hız: 180 km/h

    İşte TOGG temel özellikleri:

    TOGG TEMEL ÖZELLİKLER

    * 200 ile 400 beygir gücü sunuyor
    * 0'dan 100'e 4.8 saniyede çıkıyor
    * 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşıyor
    * 300 kW gücündeki şarj cihazları 81 il için kuruluma hazır

        TOGG MOTORU KİMİN, YERLİ Mİ?

        Türkiye'nin otomobil üretiminde güçlü ülkelerden biri olduğunu söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, banttan inecek ilk araçlardaki elektrikli motorun yurt dışından geleceğini belirterek, "Otomotiv endüstrisi asla hata kabul etmeyen bir alan. Doğrulanmış, güvenliği ispatlanmış ürünler kullanma mecburiyetiniz var. Otomobili ilan ettikten sonra bir motor geliştirmeye başlasanız o motoru bu arabaya takmak için gerekli sertifikasyon ve test süreçlerinin bitirilmesi yıllar aldığı için bu kolay bir yerlileştirme hamlesi değil. Yine de motorun yerlileşmesiyle ilgili şu anda çalışmalar devam ediyor." dedi.

        Togg'un CEO'SU Mehmet Gürcan Karakaş, geçtiğimiz dönemlerde yaptığı açıklamalarda, Togg'un motorunun Almanya'dan getirtileceğini bildirmişti.

        TOGG YERLİLİK ORANI KAÇ?

        TOGG minimum yüzde 51 yerlilik oranıyla piyasaya çıkacak. 2025'te de minimum yüzde 65 yerliliğin yakalanması hedefleniyor.

        TOGG'un Türkiye'den yüzlerce tedarikçisi olduğuna işaret eden Varank, "Üreticilerle yaptığımız görüşmede ilk şartımız araçların yüzde 51'inin yerli olma şartı. Şunun garantisini veriyoruz, bu araç minimum yüzde 51 yerlilikle piyasaya çıkacak. 2025'te de minimum yüzde 65 yerliliği yakalayacak." diye konuştu.

        TOGG PARÇALARI NEREDE ÜRETİLİYOR?

        Boyahanesinden kaynak ve montaja, tesisat ve batarya üretim hattına kadar son teknoloji robot ve tamamen yerli yazılımlar kullanılarak ilk yıl 80 bin adet üretilmesi hedefleniyor.

        Bataryaları da Bursa Gemlik fabrikasında üretilecek C-SUV modelin 81 ilde yaklaşık 800 ayrı noktada kurulan yüksek hızlı şarj özelliği olan trugolarda 25 dakika gibi bir sürede şarj olup yüzde 80'lik dolumla 500 kilometreden fazla yol gitmesi hedefleniyor.

        TOGG ŞARJ İSTASYONLARI!

        Türkiye'nin otomobili için şarj istasyonları da hazır. İlk etapta 400 lokasyonda 600 ünite şarj istasyonu kurulacak. Trugo 25 dakikada araç bataryasının yüzde 80'ini şarj edecek. Her 25 km'de en az bir istasyon düşecek şekilde kurulacak.

        Togg'un özellikleri neler?

        * Araç aynı zamanda evde de şarj edilebilecek
        * Seri üretimin ardından holografik asistan teknolojisi üzerinde durulacak
        * Bu teknoloji sayesinde sürücü gözünü yoldan ayırmadan aracın gösterge ekranında verilen bilgileri görebilecek
        * Aynı zamanda yol ve çevre hakkında ihtiyacı olabilecek diğer tüm bilgilere ulaşacak

        TOGG'UN RENKLERİ BELLİ OLDU

        Togg'dan yapılan açıklamaya göre, "Bir otomobilden fazlası" için yola çıkan Togg, 2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağı doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV'da "Türkiye'nin Renkleri"ni kullanıcılarıyla buluşturacak.

        Togg, Türkiye'nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alarak tasarlanan otomobilin dış renklerine "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini verdi.

        Togg, kampüsünün de yer aldığı Gemlik'in zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi sularını, Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıyı, Oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını, Kula'nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini bugüne taşıyan gri ihtişamını, Kapadokya'nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejini, Pamukkale travertenlerinin göz kamaştıran beyazlığını, C-SUV'un dış renklerinde buluşturdu.

        160 ROBOT VAR
        * Gemlik'te ilk C-SUV gövdesinin deneme üretimi robot hatlarda gerçekleştirildi. Fabrikada 160 robot bulunuyor.
        * TOGG, Trugo markasıyla şarj ağı işletmeci lisansını 1 Temmuz'da aldı. 81 ilde 600'ün üzerinde noktada, toplam 2 bin soketi olan 1000 adet hızlı şarj (DC) cihazının kurulumu yapılacak.
        * Siro, ağustosta Gebze'de ilk prototip bataryanın üretim ve testlerini tamamladı.
        * Eylülde TOGG'un, İsveç'te başlayan kış testlerinin devamı Arjantin'in Ushuaia kentindeki merkezde yapıldı.
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