Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 29.10.2022 21:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.10.2022 21:55
    ABONE OL

    Şarampole uçan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü, 3 yaralı

    Kütahya'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atıp, şarampole uçan hafif ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Araçta bulunan kişilerin avdan döndüğü öğrenildi.

    Hafif ticari araç takla attı: Ölü ve yaralılar var

    Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

    ŞARAMPOLE UÇTU
    Saat 18.30 sıralarında il merkezine bağlı Akçamescit köyü yol ayrımında; Ayhan Erol yönetimindeki 43 DA 426 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atıp, şarampole uçtu.

    KAZA YERİNDE ÖLDÜLER
    Yol kenarındaki ağaçlara çarparak yan dönen araçtaki Ahmet Memiş ve Ali Faik Demir kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü Ayhan Erol ile Zafer Tekin ve Bahtiyar Akdağ yaralandı.

    Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR
        Kazada hayatını kaybeden Ahmet Memiş ve Ali Faik Demir'in cesedi ise savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Eren Holding
        Haberler Yaşam Şarampole uçan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü, 3 yaralı
            SON DAKİKA