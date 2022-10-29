Şarampole uçan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü, 3 yaralı

Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
ŞARAMPOLE UÇTU
Saat 18.30 sıralarında il merkezine bağlı Akçamescit köyü yol ayrımında; Ayhan Erol yönetimindeki 43 DA 426 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atıp, şarampole uçtu.
KAZA YERİNDE ÖLDÜLER
Yol kenarındaki ağaçlara çarparak yan dönen araçtaki Ahmet Memiş ve Ali Faik Demir kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü Ayhan Erol ile Zafer Tekin ve Bahtiyar Akdağ yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.