Helal s'ana'! Sevim Çobanoğlu, şehit evladının vasiyetini yerine getirmek için 6 çocuğun koruyucu anneliğini üstlendi





Anne Sevim Çobanoğlu, şehit evladı Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu'nun çok merhametli bir çocuk olduğunu belirterek "İlk koruyucu annelik görüşmesine onunla beraber gitmiştik. Şehit olmasının ardından ise koruyucu annelik yapmaya devam ettim. Bugüne kadar daha önce yaşadığım Bursa'da Sosyal Hizmetler'den 3 çocuğa koruyucu annelik yaptım. Daha sonra taşındığımız eşimin memleketi Giresun'da da halen 3 çocuğa koruyucu annelik yapmaya devam ediyorum. Kendi biyolojik çocuklarımdan 2 kızım ve 2 oğlum vardı. İki oğlumdan birisi olan Taner şehit oldu. Kendi çocuklarım büyüdüler yurt yuva sahibi oldular. Onlardan da 4 torunum var. Çocuklarım da koruyucu annelik konusunda bana çok yardımcı oluyorlar. Onlar aslında hepimizin çocukları, kardeşleridir" dedi.

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