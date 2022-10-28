Evlendikten 7 ay sonra lösemiye yakalandı kardeşlerinden alınan kök hücreyle iyileşti

Evlendikten aylar sonra lösemiye yakalanan genç kadın, hem aşk hem de ilik nakliyle iyileşti. Afyonkarahisar'da yaşayan Ziraat Yüksek Mühendisi 41 yaşındaki Leyla Biçer, 2 yıl önce Burak Biçer'le evlendi. 7 ay sonra rahatsızlanınca hastaneye gitti. Lösemiye yakalandığını öğrendi! Doktorlar "Tek çare kök hücre nakli" dedi. Bunun üzerine geçtiğimiz yıl 19 Kasım'da kardeşinden alınan kök hücre, Leyla Biçer'e nakledildi. Hızla iyileşen genç kadın, nakil olduğu tarihi doğum günüymüş gibi kutladığını söyledi. "Hayat bana o gün ikinci bir şans verdi. Kendimden vazgeçtiğimde bile yakınlarım benden hiç vazgeçmedi. Desteğini esirgemeyen anneme, kardeşime, eşime ve doktorlarıma teşekkür ederim" dedi.
SAĞLIĞA SÜRDÜ
Fenerbahçe futbol takımının 18 yıllık kaptan şoförü Cemal Karakış, kanseri dize getirdi. 2009'da kolon, 2010'da ise karaciğer kanserini yendi. Geçtiğimiz ay da mesane kanserine yakalandığını öğrendi. Yapılan testlerin ardından gerçekleştirilen operasyonda, kanserli kitle temizlendi. İşini çok özlediğini söyleyen Karakış, "Süreç ne gösterecek bilmiyorum ama işimi özlüyorum, orada yaşanmışlıklarım, güzel günlerim ve anılarım var. Bunlara yeniden dönmeyi çok isterim" dedi.
'EŞ'SİZ İHANET!
Manisa'da yaşanan olay, film senaryosu gibiydi! Aykut Üge (25), 2021'de Cemre T.'yle evlendi. Ancak son 5 aydır eşinin hareketlerinde değişiklik fark etti. Geceleri uyumayan, sürekli telefonda mesajlaşan Cemre T'yi dedektif gibi izledi! Kısa süre sonra eşinin eski sevgilisi Ö.K. ile konuştuğunu öğrendi. Kuzeni D.T adına açtığı hesapla Ö.K.'yle buluşma ayarlayan Aykut Üge, uğradığı ihanet karşısında şok geçirdi. Eşine boşanma davası açıp isyan etti: Buluştuğumuzda Ö.K. bana tüm ihaneti anlattı. Boşanma davasında benim lehime tanıklık yapacak. Tek isteğim boşanmak.
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