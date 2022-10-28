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    Evlendikten 7 ay sonra lösemiye yakalandı kardeşlerinden alınan kök hücreyle iyileşti

    Leyla Biçer, evlendikten 7 ay sonra lösemi olduğunu öğrendi. Kardeşinden alınan kök hücreyle iyileşti. Sözleri yüreklere işledi: Hayat bana ikinci bir şans verdi. Eşim ve ailem benden hiç vazgeçmedi. İşte sizler için derlediğimiz 28 Ekim tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Kansere kök söktürdü

    Evlendikten aylar sonra lösemiye yakalanan genç kadın, hem aşk hem de ilik nakliyle iyileşti. Afyonkarahisar'da yaşayan Ziraat Yüksek Mühendisi 41 yaşındaki Leyla Biçer, 2 yıl önce Burak Biçer'le evlendi. 7 ay sonra rahatsızlanınca hastaneye gitti. Lösemiye yakalandığını öğrendi! Doktorlar "Tek çare kök hücre nakli" dedi. Bunun üzerine geçtiğimiz yıl 19 Kasım'da kardeşinden alınan kök hücre, Leyla Biçer'e nakledildi. Hızla iyileşen genç kadın, nakil olduğu tarihi doğum günüymüş gibi kutladığını söyledi. "Hayat bana o gün ikinci bir şans verdi. Kendimden vazgeçtiğimde bile yakınlarım benden hiç vazgeçmedi. Desteğini esirgemeyen anneme, kardeşime, eşime ve doktorlarıma teşekkür ederim" dedi.



    SAĞLIĞA SÜRDÜ
    Fenerbahçe futbol takımının 18 yıllık kaptan şoförü Cemal Karakış, kanseri dize getirdi. 2009'da kolon, 2010'da ise karaciğer kanserini yendi. Geçtiğimiz ay da mesane kanserine yakalandığını öğrendi. Yapılan testlerin ardından gerçekleştirilen operasyonda, kanserli kitle temizlendi. İşini çok özlediğini söyleyen Karakış, "Süreç ne gösterecek bilmiyorum ama işimi özlüyorum, orada yaşanmışlıklarım, güzel günlerim ve anılarım var. Bunlara yeniden dönmeyi çok isterim" dedi.



    'EŞ'SİZ İHANET!
    Manisa'da yaşanan olay, film senaryosu gibiydi! Aykut Üge (25), 2021'de Cemre T.'yle evlendi. Ancak son 5 aydır eşinin hareketlerinde değişiklik fark etti. Geceleri uyumayan, sürekli telefonda mesajlaşan Cemre T'yi dedektif gibi izledi! Kısa süre sonra eşinin eski sevgilisi Ö.K. ile konuştuğunu öğrendi. Kuzeni D.T adına açtığı hesapla Ö.K.'yle buluşma ayarlayan Aykut Üge, uğradığı ihanet karşısında şok geçirdi. Eşine boşanma davası açıp isyan etti: Buluştuğumuzda Ö.K. bana tüm ihaneti anlattı. Boşanma davasında benim lehime tanıklık yapacak. Tek isteğim boşanmak.
    TOLGA YANIK



        FİNCANCI TUTUKLANDI
        Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) "kimyasal silah kullandığı" iftirasını atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Ankara Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarıldı. Suçlamaları reddeden Fincancı, "Katıldığı televizyon kanalının PKK ile bağlantısını bilmediğini, kimyasal gazlarla ilgili yorumunun ise bir ön değerlendirme" olduğunu anlattı. Tutuklanarak hapse atıldı. Dava açılması durumunda Fincancı'nın, 5 yıla kadar hapsi istenecek...



        UCUZ ATLATTIK
        Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden dün taburcu oldu. Kazayı anlatan Yıldırım, "Birkaç takla attık, ağır bir kaza geçirdik. Kazanın boyutuna göre elde ettiğimiz sonuç Rabbim sakladı, korudu" dedi. Başından iki kez ameliyat edildiğini belirten Yıldırım, "Ayrıca köprücük kemiği iman tahtasından ayrılmıştı. Bu da bir operasyonla düzeltildi. İki kaburga kırığım var. Doku ve kas ezikleri ve hasarları mevcut" diyerek tedavisinin evde devam edeceğini söyledi.



        MERKEL'İ YAKTI ALMAN
        Anayasa Mahkemesi, 2015'te dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun Angela Merkel'e yazdığı mektupla ilgili bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, mektubun içeriğini Sol Parti milletvekillerine açıklamayan Alman hükümetinin ve Merkel'in haksız olduğu kararına vardı.



            167 MİLYON DEVRETTİ
            6 bilen çıkmayınca 167 milyon 299 bin lira devretti. 5 bilenler 18 bin 324'er lira, 4 bilenler 713'er lira, 3 bilenler 36'şar lira, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.

            FOSFORLU ÇEVİRME
            Emniyet, scooter kazalarını önlemek için denetim yaptı. İstanbul'da fosforlu yelek giymeyen 15 kişiye 196'şar lira para cezası uyguladı.

            MADEN KAZASINA 25 GÖZALTI
            Bartın Başsavcılığı, Amasra'daki maden patlamasıyla ilgili 25 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. "Olay, titizlikle inceleniyor" dedi. Oyuncu Bade İşçil, metrodaki su otomatına 2.5 TL bozuk para attı. Geri alamadı.

            KIZ KAÇIRAN
            Putin'in vaftiz kızı Sobchak, Türkiye'ye bilet aldı. Ama uçağa binmeyip ajanları atlattı. Yaya olarak kaçtı.

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            Haberler Yaşam Evlendikten 7 ay sonra lösemiye yakalandı kardeşlerinden alınan kök hücreyle iyileşti
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