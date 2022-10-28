Evlendikten 7 ay sonra lösemiye yakalandı kardeşlerinden alınan kök hücreyle iyileşti

Evlendikten aylar sonra lösemiye yakalanan genç kadın, hem aşk hem de ilik nakliyle iyileşti. Afyonkarahisar'da yaşayan Ziraat Yüksek Mühendisi 41 yaşındaki Leyla Biçer, 2 yıl önce Burak Biçer'le evlendi. 7 ay sonra rahatsızlanınca hastaneye gitti. Lösemiye yakalandığını öğrendi! Doktorlar "Tek çare kök hücre nakli" dedi. Bunun üzerine geçtiğimiz yıl 19 Kasım'da kardeşinden alınan kök hücre, Leyla Biçer'e nakledildi. Hızla iyileşen genç kadın, nakil olduğu tarihi doğum günüymüş gibi kutladığını söyledi. "Hayat bana o gün ikinci bir şans verdi. Kendimden vazgeçtiğimde bile yakınlarım benden hiç vazgeçmedi. Desteğini esirgemeyen anneme, kardeşime, eşime ve doktorlarıma teşekkür ederim" dedi.