Eşini boğarak öldüren cani kocayı evde bulunan kanlı fotoğraflar ele verdi

İstanbul Çekmeköy'de M.Ö, önceki gece ambulansı aradı. "Eşim boğuluyor. Astım hastasıydı. Yetişin" dedi. Ekipler, iki çocuk annesi Z.Ö'yi ölü buldu. Polis ekipleri, M.Ö'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen M.Ö, "7 yıl önce eşim boşanma davası açmıştı ama barışınca geri çekti. Onu ben öldürmedim. Eşim mide kanaması geçirmiş" dedi. Evin içinde çektiği fotoğraflarda duvarlarda kan olması dikkat çekti.



ANNE ANNE DİYORLARDI

Hakimlik, genç kadının ölümünde kocasının suçlu olduğuna dair kuvvetli suç şüphesinin varlığından dolayı şüpheli eşin "Eşi kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Ablasının cinayete kurban gittiğini iddia eden kardeşi, eniştesinin ablasını defalarca darp ettiğini bu nedenle kaçıp memleketi Erzurum'a gittiğini belirtti. Komşusu ise "İki çocuğunun olay sırasında yarım saat anne anne diye ağladığını duydum" diye konuştu.

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