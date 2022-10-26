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    • Yaşam
    • 26.10.2022 08:38
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    • 26.10.2022 08:41
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    Almanya'da insanlık dışı olay! Türkiye'de ameliyat oldu diye tedaviyi reddettiler! Torunlarından yardım çığlığı

    Almanya'da yaşayan Nizamettin Çelik isimli vatandaş, kanser nedeniyle Türkiye'de ameliyat oldu. Daha sonra döndüğü Almanya'da ağırlaşan Çelik, hastaneye kaldırıldı. Alman doktorlar Çelik'in Türkiye'de ameliyat olmasını bahane göstererek "Ameliyatı Türkiye'de yaptırmışsınız. Biz bir şey yapmayız" diyerek tedaviyi reddetti. Çelik'in ailesi Türkiye'ye yardım talebinde bulunurken, torunları "Tayyip dede, seni çok seviyoruz. Ne olur dedemize yardım et" dedi.

    Türkiye’de ameliyat oldu diye tedaviyi reddettiler

    Almanya'nın Ludwigshafen kentinde yaşayan 68 yaşındaki Nizamettin Çelik, 2018 yılında gırtlak kanserine yakalandı. Işın tedavisi gören Çelik, kanser hücresi büyüme yapınca Heidelberg Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar "Yapılacak bir şey yok" dedi. Çelik mayıs ayında ailesi tarafından Türkiye'ye götürülüp tedavi edildi. Döndükten 1,5 ay sonra yeniden fenalaşınca, şoke eden cevap ile karşı karşıya kaldı.



    ŞANTI AYARLAMIYORLAR
    Serap Çelik, "Babama İstanbul'daki ameliyatı sonrası beyinde su toplandığı için şant takıldı. Doktorlar, her MR'dan sonra bu şantın ayarlanması gerektiğini söyledi. Almanya'ya döndükten 1.5 ay sonra durumu kötüleşti. Bu ayın başında Heidelberg'deki hastaneye götürdük. 28 saat sonra doktorlar yine 'Yapacak bir şey yok' diyerek eve gönderdi. 10 saat ambulans bekledik" dedi.

    HASTANELER KABUL ETMEDİ
    Doktorlardan şantın ayarlanması için yardım istediğini de anlatan Serap Çelik, "Bize, 'Ameliyatı Türkiye'de yaptırmışsınız. Biz bir şey yapmayız' dediler. Evde durumu yeniden ağırlaşınca birçok hastaneyi aradık, ancak kabul etmediler. Ludwigshafen'deki bir hastaneden kabul geldi. Onlar da dört gün sonra eve gönderdiler. Hastaneden sürekli eve gönderilmeyi kabul edemiyoruz" diye konuştu.

        TAYYİP DEDE, NE OLUR DEDEMİZE YARDIM ET
        Zorlukla konuşan Nizamettin Çelik ile ailesi Türkiye'den yardım talebinde bulundu. Çelik'in torunları Meva Berra, Karya Nur ve Neila Medina da, Başkan Erdoğan'a seslenerek, "Tayyip dede, seni çok seviyoruz. Ne olur dedemize yardım et" dedi.

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        Haberler Yaşam Almanya'da insanlık dışı olay! Türkiye'de ameliyat oldu diye tedaviyi reddettiler! Torunlarından yardım çığlığı
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