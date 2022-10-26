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    • Yaşam
    • 26.10.2022 08:30
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    • 26.10.2022 08:30
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    Konya'da feci kaza! Pancar yüklü kamyona çarptı: 1 ölü 3 yaralı

    Konya'da gece saatlerinde korkunç bir kaza yaşandı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan bir hafif ticari araç, pancar yüklü kamyona çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

    Konya’da feci kaza! Pancar yüklü kamyona çarptı

    Konya'nın Karapınar ilçesinde, hafif ticari aracın kamyona çarpması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 21.00 sıralarında Ereğli - Karapınar Karayolunun 17. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat Y. (42) yönetimindeki 01 AJE 41 plakalı hafif ticari araç, S.K. idaresindeki 42 L 4210 plakalı pancar yüklü kamyona çarptı. Kazada sürücüler yara almazken, hafif ticari araçta bulunan Berat Yalçın (9) olay yerinde hayatını kaybetti, K.Y. (55), Ö.Y. (32) ve E.Y. (11) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden Berat Yalçın'ın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze aracı ile morga kaldırıldı. Yaralılar ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Konya'da feci kaza! Pancar yüklü kamyona çarptı: 1 ölü 3 yaralı
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