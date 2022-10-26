Konya'da feci kaza! Pancar yüklü kamyona çarptı: 1 ölü 3 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde, hafif ticari aracın kamyona çarpması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 21.00 sıralarında Ereğli - Karapınar Karayolunun 17. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat Y. (42) yönetimindeki 01 AJE 41 plakalı hafif ticari araç, S.K. idaresindeki 42 L 4210 plakalı pancar yüklü kamyona çarptı. Kazada sürücüler yara almazken, hafif ticari araçta bulunan Berat Yalçın (9) olay yerinde hayatını kaybetti, K.Y. (55), Ö.Y. (32) ve E.Y. (11) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden Berat Yalçın'ın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze aracı ile morga kaldırıldı. Yaralılar ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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