Erdoğan'dan isim tavsiyesi! Şehit madencinin oğlu dünyaya geldi

Şehit madencinin, bebeğine Sungur ismini vermek istediğini de kaydeden Elif Ayvaz, "Eşimin isteği Sungur'du. Hani böyle muallakta kalmıştık. Biz başka bir isim istiyorduk. O kendi istediği isim olsun istiyordu. Onun istediği olacaktı. Hem onun istediği oldu hem de kendi adı olmuş oldu yani. Sungur Selçuk koyduk ismini." dedi.