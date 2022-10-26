Erdoğan'dan isim tavsiyesi! Şehit madencinin oğlu dünyaya geldi

14 Ekim 2022 tarihinde Bartın'ın Amasra ilçesinde yer alan Türkiye Taş Kömürleri Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında -300 kotunda meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden 2 çocuk babası şehit madenci Selçuk Ayvaz'ın 3'üncü evladı dünyaya geldi.
Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde gerçekleşen doğum sonrası anne ve bebeği taburcu edildi. Meydana gelen kazanın ardından acılı aileye taziye ziyaretinde bulunan Başkan Erdoğan'ın tavsiyesi üzerine şehit madencinin eşi Elif Ayvaz, bebeğine Sungur Selçuk ismini verdi.
KAZAYI TELEVİZYONDAN ÖĞRENDİ
Maden kazasını televizyondan öğrendiklerini ve eşinin kazanın olduğu gece vardiyadan çıktıktan sonra doğum iznine ayrılacağını söyleyen Elif Ayvaz, "Ben kazayı televizyondan öğrendim. Normalde eşim raporluydu işe gitmemişti 3 gün. O gün raporu bitti. Cuma günü gitti işte. Bekledik hani önemli bir kaza değil, dediler. Doğum iznine çıkacaktı zaten onu bekliyorduk. Bir hafta sonradan doğum günü belli olacaktı sezaryenle olacağı için." ifadelerinde bulundu.