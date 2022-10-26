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    • Yaşam
    • 26.10.2022 08:39
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    • 26.10.2022 08:41
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    Erdoğan'dan isim tavsiyesi! Şehit madencinin oğlu dünyaya geldi

    TTK Amasra Müessese Müdürlüğünde meydana gelen grizu patlaması sonucu hayatını kaybeden şehit madenci Selçuk Ayvaz’ın 3’üncü evladı dünyaya geldi. Eşini kaybeden acılı anne yeni doğan bebeğine babasının isteği olan Sungur ismiyle birlikte Başkan Erdoğan’ın tavsiyede bulunduğu ismi verdi.

    Erdoğan’dan isim tavsiyesi! Şehidimizin oğlu doğdu

    14 Ekim 2022 tarihinde Bartın'ın Amasra ilçesinde yer alan Türkiye Taş Kömürleri Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında -300 kotunda meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden 2 çocuk babası şehit madenci Selçuk Ayvaz'ın 3'üncü evladı dünyaya geldi.



    Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde gerçekleşen doğum sonrası anne ve bebeği taburcu edildi. Meydana gelen kazanın ardından acılı aileye taziye ziyaretinde bulunan Başkan Erdoğan'ın tavsiyesi üzerine şehit madencinin eşi Elif Ayvaz, bebeğine Sungur Selçuk ismini verdi.



    KAZAYI TELEVİZYONDAN ÖĞRENDİ
    Maden kazasını televizyondan öğrendiklerini ve eşinin kazanın olduğu gece vardiyadan çıktıktan sonra doğum iznine ayrılacağını söyleyen Elif Ayvaz, "Ben kazayı televizyondan öğrendim. Normalde eşim raporluydu işe gitmemişti 3 gün. O gün raporu bitti. Cuma günü gitti işte. Bekledik hani önemli bir kaza değil, dediler. Doğum iznine çıkacaktı zaten onu bekliyorduk. Bir hafta sonradan doğum günü belli olacaktı sezaryenle olacağı için." ifadelerinde bulundu.

        Şehit madencinin, bebeğine Sungur ismini vermek istediğini de kaydeden Elif Ayvaz, "Eşimin isteği Sungur'du. Hani böyle muallakta kalmıştık. Biz başka bir isim istiyorduk. O kendi istediği isim olsun istiyordu. Onun istediği olacaktı. Hem onun istediği oldu hem de kendi adı olmuş oldu yani. Sungur Selçuk koyduk ismini." dedi.

        "BABA KOKUSU YOK"
        Doğum sonrasında yaşadığı duygusal anları da gözyaşları içinde anlatan Ayvaz, "İlk baba alır kucağına, bizim babamız yok maalesef. Normalde babaya verilir. Baba olmayınca kimseye vermezler çocuğu doğumdan sonra. Kızımda öyle olmuştu. Babayı aramışlardı, o geç kalmıştı biraz. Öbürleri biraz babayla vakit geçirdi ama Sungur Selçuk'un hiç baba hatırası yok, baba kokusu yok." şeklinde konuştu.

        Şehit madencinin 5 yaşında Mustafa Asaf ve 3 yaşında Asel Meva isimli 2 çocukları bulunuyordu.
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