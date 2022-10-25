Çiftetelli pususu! 10 kişilik grup istedikleri şarkıyı 'birazdan açarım' diyen müzisyeni öldüresiye dövdü

Ankara'da müzisyen Onur Şener'in istek şarkı çalmadığı gerekçesiyle öldürülmesinin yankıları sürerken, bir istek dehşeti de Bursa'da yaşandı... Mudanya ilçesinin Eşkel semtindeki bir eğlence mekanında iddiaya göre, Mekana gelen 10 kişilik grup, o sırada sahnede olan müzisyen Özkan Süslerer'den 2. kez aynı parçayı çalmasını istedi.
Süslerer'den istek olarak çiftetelli çalmasını isteyen alkollü şahıslar, "bir süre sonra çalacağım" demesine rağmen 44 yaşındaki 3 çocuk babasını öldüresiye dövdü. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Müzisyenin 2 telefonu da kırıldı. Müzisyen Süslerer ise çiftetelliyi biraz vakit geçtikten sonra tekrar çalacağını belirtti. Bunun üzerine 10 kişilik grup, müzisyenle sözlü olarak tartışmaya başladı, mekan çalışanları ile müşterilerin araya girmesiyle sözlü tartışma sonlandırıldı.
Ölümden döndüğünü belirten 3 çocuk babası müzisyen Süslerer, "Oyun havası çalıyorduk. Yaklaşık 10 dakika sonra sanatçının gelmesiyle müziğe ara verdik. Daha sonra yanıma sahnede oyun oynayan müşterilerden biri geldi ve bana aynı parçayı bir kez daha çalmamı söyledi. Tekrar çiftetelli çalmamı istediler. Ben de bir müddet sonra tekrar çalacağımı belirttim. Ardından benimle küfürlü konuşmaya başladı. Ben yine sabırlı davranıp bir şey demedim. Sonra bu 10 kişi bana pusu kurdular" diye isyan etti.