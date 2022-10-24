Onur Şener cinayetini hatırlatan saldırı: "İstek parçayı çalmadın" diyerek öldüresiye dövdüler

Bursa'da müzisyen Özkan Süslerer'den istek olarak çiftetelli çalmasını isteyen alkollü şahıslar, pusu kurarak 3 çocuk babasını acımasızca darp ettiler. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Müzisyenin 2 telefonu da kırıldı.

SÖZLÜ TARTIŞMA BAŞLADI

Korkunç olay, Mudanya ilçesinin Eşkel semtindeki bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, Mekana gelen 10 kişilik grup, o sırada sahnede olan müzisyen Özkan Süslerer'den 2. kez aynı parçayı çalmasını istedi.