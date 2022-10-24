Onur Şener cinayetini hatırlatan saldırı: "İstek parçayı çalmadın" diyerek öldüresiye dövdüler

Bursa'da müzisyen Özkan Süslerer'den istek olarak çiftetelli çalmasını isteyen alkollü şahıslar, pusu kurarak 3 çocuk babasını acımasızca darp ettiler. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Müzisyenin 2 telefonu da kırıldı.
SÖZLÜ TARTIŞMA BAŞLADI
Korkunç olay, Mudanya ilçesinin Eşkel semtindeki bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, Mekana gelen 10 kişilik grup, o sırada sahnede olan müzisyen Özkan Süslerer'den 2. kez aynı parçayı çalmasını istedi.
Müzisyen Süslerer ise çiftetelliyi biraz vakit geçtikten sonra tekrar çalacağını belirtti. Bunun üzerine 10 kişilik müzisyenle sözlü olarak tartışmaya başladı, mekan çalışanları ile müşterilerinin araya girmeyi sözlü tartışma sonlandırıldı.
MOLAYA ÇIKMASINI BEKLEDİLER
Saldırganlar sahnedeki çalışanların bir süre molaya çıkmasını bekledi. Bu esnada Özkan Süslerer'in molaya çıktığını gören 10 kişi arka bahçede yakaladığı müzisyeni öldüresiye dövdü. Olayı gören mekân çalışanları kavgayı tekrar ayırırken, durumu 112 Acil Çağrı Merkez'ine bildirdi.