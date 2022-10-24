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    • Yaşam
    • 24.10.2022 10:50
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    • 24.10.2022 10:50
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    Onur Şener cinayetini hatırlatan saldırı: "İstek parçayı çalmadın" diyerek öldüresiye dövdüler

    Ankara'da müzisyen Onur Şener'in istek şarkı çalmadığı gerekçesiyle öldürülmesinin yankıları sürerken, bir istek dehşeti de Bursa'da yaşandı. Özkan Süslerer'den istek olarak çiftetelli çalmasını isteyen alkollü şahıslar, "bir süre sonra çalacağım" demesine rağmen 44 yaşındaki 3 çocuk babasını öldüresiye dövdü.

    İstek şarkı cinneti: Ölümden döndü

    Bursa'da müzisyen Özkan Süslerer'den istek olarak çiftetelli çalmasını isteyen alkollü şahıslar, pusu kurarak 3 çocuk babasını acımasızca darp ettiler. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Müzisyenin 2 telefonu da kırıldı.

    SÖZLÜ TARTIŞMA BAŞLADI
    Korkunç olay, Mudanya ilçesinin Eşkel semtindeki bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, Mekana gelen 10 kişilik grup, o sırada sahnede olan müzisyen Özkan Süslerer'den 2. kez aynı parçayı çalmasını istedi.

    Müzisyen Süslerer ise çiftetelliyi biraz vakit geçtikten sonra tekrar çalacağını belirtti. Bunun üzerine 10 kişilik müzisyenle sözlü olarak tartışmaya başladı, mekan çalışanları ile müşterilerinin araya girmeyi sözlü tartışma sonlandırıldı.

    MOLAYA ÇIKMASINI BEKLEDİLER
    Saldırganlar sahnedeki çalışanların bir süre molaya çıkmasını bekledi. Bu esnada Özkan Süslerer'in molaya çıktığını gören 10 kişi arka bahçede yakaladığı müzisyeni öldüresiye dövdü. Olayı gören mekân çalışanları kavgayı tekrar ayırırken, durumu 112 Acil Çağrı Merkez'ine bildirdi.

        İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri kaburgası kırılan ve yüzü tanınmayacak hâle gelen Süslerer'i hastaneye sevk ederken, jandarma ekipleri yaşanan olayla ilgili tahkikat başlattı.

        TEKRAR ÇİFTETELLİ ÇALMAMI İSTEDİLER
        Ölümden döndüğünü belirten 3 çocuk babası müzisyen Süslerer," Oyun havası çalıyorduk. Yaklaşık 10 dakika sonra sanatçının gelmesiyle müziğe ara verdik. Daha sonra yanıma sahnede oyun oynayan müşterilerden biri geldi ve bana aynı parçayı bir kez daha çalmamı söyledi. Tekrar çiftetelli çalmamı istediler.

        10 KİŞİ BANA PUSU KURDULAR
        Ben de bir müddet sonra tekrar çalacağımı belirttim. Ardından benimle küfürlü konuşmaya başladı. Ben yine sabırlı davranıp bir şey demedim. Sonra bu 10 kişi bana pusu kurdular. Mola yapmamı beklemişler.

        3 GÜNDÜR İŞE GİDEMİYORUM
        Mola yapmak için arka bahçeye çıkınca bir anda darp etmeye başladılar. Bir türlü kaçamadım. Kaburgamda kırık ve omzumda çıkık oluştu. 3 gündür işe gidemiyorum. Bu kişilerden şikayetçiyim. 2 telefonum da kırıldı" diye konuştu.
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            Haberler Yaşam Onur Şener cinayetini hatırlatan saldırı: "İstek parçayı çalmadın" diyerek öldüresiye dövdüler
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