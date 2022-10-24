Hatay'da feci kaza! TIR'la motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde TIR'la çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.
Antakya-Reyhanlı çevre yolunda seyreden sürücü ismi öğrenilemeyen 31 AJA 540 plakalı TIR ile Duran Tüylek kontrolündeki motosiklet, Hatay Stadyumu kavşağında çarpıştı.
MOTOSİKLETTEKİLER YAŞAMINI YİTİRDİ
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Tüylek ile motosikletteki Mustafa Can Balsever'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken tır sürücüsü gözaltına alındı.