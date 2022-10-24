Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 25.10.2022 01:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.10.2022 01:42
    ABONE OL

    Hatay'da feci kaza! TIR'la motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi

    Antakya - Reyhanlı çevre yolunda feci bir kaza meydana geldi. TIR ile motosiklet Hatay Stadyumu kavşağında çarpıştı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi. İşte tüm detaylar...

    Hatay’da feci kaza!

    Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde TIR'la çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

    Antakya-Reyhanlı çevre yolunda seyreden sürücü ismi öğrenilemeyen 31 AJA 540 plakalı TIR ile Duran Tüylek kontrolündeki motosiklet, Hatay Stadyumu kavşağında çarpıştı.

    MOTOSİKLETTEKİLER YAŞAMINI YİTİRDİ
    Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Tüylek ile motosikletteki Mustafa Can Balsever'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

    Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken tır sürücüsü gözaltına alındı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başkan Erdoğan Yusuf İslam konserini izledi
    Haberler Yaşam Hatay'da feci kaza! TIR'la motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi
        SON DAKİKA