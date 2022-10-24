İzmir'de korkunç kaza! Hafif ticari araç park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü





Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 41 AHZ 727 plakalı TIR'ın sürücüsü olduğu öğrenilen S.Ç., polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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