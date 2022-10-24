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    • Yaşam
    • 24.10.2022 17:01
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    • 24.10.2022 17:01
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    Kendisini kaçırmaya çalışan saldırganın vurduğu Hilal, 48 gün sonra öldü

    Manisa’da direksiyon eğitmeni Önder Lafçı, tarafından sırtından vurulan ve hastanedeki tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edilerek evine gönderilen Hilal Sultan Kırgöz, yeniden fenalaşmasının ardından kaldırıldığı hastanede 48 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

    48 gün sonra gelen acı haber

    Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, kendisini kaçırmaya çalışan direksiyon eğitmeni Önder Lafçı (43) tarafından sırtından tabancayla vurulan üniversite öğrencisi Hilal Sultan Kırgöz (21), 48 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

    KAÇIRMAYA KALKIŞTI
    Kentteki bir sürücü kursunda eğitmenlik yapan Önder Lafçı, 6 Eylül günü öğle saatlerinde, daha önce direksiyon kursu verdiği Hilal Sultan Kırgöz'ün evinin önüne geldi. Lafçı, iddiaya göre, bu sırada evden çıkan genç kızı, zorla hafif ticari aracına bindirmek istedi.

    SIRTINDAN VURDU
    Kırgöz direnince Lafçı, genç kızın başına tabanca dayadı. Çevredeki mahallelilerin müdahalesi üzerine arbede çıktı. Önder Lafçı, arbededen faydalanıp kaçmaya çalışan genç kızı, tabancayla sırtından vurdu.

    OLAY YERİNDEN KAÇTI
    Hilal Sultan Kırgöz kanlar içinde yere yığılırken, Lafçı ise yoldan geçen bir kamyonetin kasasına binerek kaçtı. Merkezefendi Hastanesi'ne kaldırılan Kırgöz, buradaki ilk müdahalenin ardından da Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi.

        KURŞUN ÇIKARILDI
        Kırgöz, burada bir hafta yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Kırgöz'ün sırtındaki kurşun ise bu ay başında Şehzadeler ilçesindeki bir özel hastanede yapılan ameliyatla çıkartıldı. Tedavisine burada devam edilen Hilal Sultan Kırgöz, dün saat 23.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

        Hilal Sultan Kırgöz'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adlı Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

        Öte yandan olayın ardından aynı gün, saklandığı Buca ilçesindeki bir bağ evinde yakalanan Önder Lafçı ise tutuklandı.

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