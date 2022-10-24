Fiyatı gram altınla yarışıyor! Çiçek bamyanın kilosu 900 TL'yi geçti

O nedenle iri bamyalar ucuz. Bu çiçek bamya dediğimiz ürün Amasya'da üretilir. Türkiye'nin nerdeyse en büyük üreticisi orasıdır. Onun dışında yaş bamya Adana ve Mersin gibi illerimizde çok üretilir ama bu çiçek bamya dediğimiz ürün sadece Amasya'da yetişiyor. Ondan dolayı da piyasayı orası belirliyor" ifadelerini kullandı.