Şanlıurfa Viranşehir'deki okullar bölgesinde silahlı kavga! Ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü çok sayıda yaralı var





ŞANLIURFA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliğinden olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin olay yerinde tüm güvenlik önlemlerini aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Germen Mahallesi'nden husumetli iki aile arasında, çocukların tartışması sonucu başlayan kavgaya ailelerin de dahil olması neticesinde olay esnasında yaralanan S.Y. ve Ö.F.Ç. adlı vatandaşlarımız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etmiştir. Olayda 14 vatandaşımız da yaralanmış olup yaralıların tedavisi devam etmektedir. Olayla ilgili faillerden tamamı yakalanmış olup, olayda kullanıldığı değerlendirilen 3 adet ateşli silah ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimizce olay yerinde tüm güvenlik tedbirleri alınmıştır."